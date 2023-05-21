Политолог Игорь Рейтерович отметил, что на саммите G7 вопрос Украины был принципиальным и использовался как инструмент для того, чтобы подготовить почву для дальнейшего возможного сотрудничества с Индией и Индонезией. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Индии сделали много предложений

Для Украины в первую очередь интересна Индия, поскольку именно эта страна имеет углубленные отношения с Россией.

Судя по реакции, которая поступила из Китая и особенно из России, Президент Украины, скорее всего, довольно удачно пообщался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди,

– подчеркнул политолог.

Оттуда поступило очень много нервных заявлений, потому что Россия опасается, что Индию перетащат на сторону глобального Запада. И она может присоединиться к санкциям и противостоянию со страной-агрессором.

Индии сделали много завуалированных предложений о развитии торговых и военно-технических контрактов с Западом – очень важных для страны. Однако она должна изменить свое отношение к некоторым аспектам отношений с Россией.

"Индия по меньшей мере сделала определенные выводы. И результаты мы увидим достаточно быстро. Президент Украины также приложил к этому руку, поскольку он мог предложить Индии что-нибудь интересное. И понятно посоветовать быть на правильной стороне", - подчеркнул Рейтерович.

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Бразилия попыталась воспользоваться ситуацией

На саммите G7 Владимиру Зеленскому не удалось пообщаться с президентом Бразилии Игнасио Лула да Силвой.

Наверное, именно глава Бразилии должен быть более расстроен, чем украинский лидер, тем, что они не пообщались. При всем уважении, Бразилия не имеет кардинального влияния на ситуацию в мире,

– подчеркнул он.

В то же время, президент Бразилии делал громкие заявления о мирных планах относительно войны России против Украины. Однако возможностью рассказать о них Зеленскому он не воспользовался.

"Поскольку Бразилия этого не сделала, это напоминает ее попытку воспользоваться популярностью Украины, чтобы привлечь внимание к себе. Хотя то, что Украина сейчас находится в центре геополитических событий, достигнуто очень страшной ценой и за счет войны", - подчеркнул Игорь Рейтерович.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом Бразилии не состоялась из-за плотных графиков. Также на вопрос журналистки, разочаровало ли это его, украинский лидер пошутил, мол, думаю, это его разочаровывает", имея в виду Игнасио Лула да Силву.

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