20 мая Зеленский и Моди впервые встретились лично в Хиросиме на полях саммита G7. Это первое личное общение обоих лидеров с начала полномасштабной войны России с Украиной.

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О чем будут говорить политики

Ожидается, что на переговорах премьер-министр Моди и президент Зеленский рассмотрят текущую ситуацию в Украине и изучат пути дальнейшего сотрудничества.

Индийские репортеры ожидают, что переговоры, скорее всего, будут сосредоточены на поиске дипломатических решений "для понижения напряженности и восстановления стабильности" в Украине.

Однако известно, что Зеленский давно хотел встретиться с индийским премьером, чтобы укрепить с ним отношения и, в частности, обсудить предстоящий визит Путина на саммит Шанхайской организации сотрудничества.

Мы думаем, что Индия должна играть большую роль на глобальном уровне, большую роль в украинском вопросе. По нашему мнению, первым шагом на этом пути является усиление политического диалога на самом высоком уровне,

– говорила ранее заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

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Впоследствии Зеленский сообщил, что рассказал Моди о потребностях Украины в гуманитарном разминировании и мобильных госпиталях. Обстоятельно проинформировал премьера об инициативе украинской формулы мира и пригласил Индию присоединиться к ее реализации.

"Благодарю Индию за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашей страны, в том числе на площадках международных организаций, и за оказание гуманитарной помощи Украине", – подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало

В начале апреля Джапарова поехала в Индию, где провела 2 дня. Она пригласила страну присоединиться к инициированной президентом Зеленским Формуле мира и инициативе Grain from Ukraine.

Тогда же Джапарова выразила надежду, что Индия, которая в этом году председательствует в G20, пригласит официальных лиц Киева принять участие в мероприятиях G20 и активизировать политический диалог.

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