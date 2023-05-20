Зеленский поблагодарил Сунака за лидерство Великобритании в международной коалиции истребителей. Также появились кадры со встречи президента и премьера.

Обратите внимание Выразил большое желание присоединиться к саммиту G7, – Зеленский встретится с лидером Японии

Что известно о встрече Зеленского и Сунака в Японии

Зеленский и Сунак обсудили дальнейшую реализацию договоренностей, достигнутых в рамках визита президента Украины в Великобританию, состоявшегося 14 мая.

Также Зеленский и Сунак обменялись мнениями по развитию двусторонних отношений между Украиной и Великобританией и скоординировали позиции в преддверии участия украинского президента в саммите "Группы семи".



Зеленский на встрече с Сунаком / фото Офис Президента



Зеленский в Японии увидел Сунака / фото Офис Президента

По информации СМИ, когда Зеленский встретился с Сунаком – они обнялись, после чего британский премьер похлопал нашего лидера по спине и сказал: "Рад тебя видеть. У тебя получилось приехать".

На вопрос журналистов, был ли этот день удачным для Украины, Зеленский улыбнулся, кивнул и сказал: "Большое спасибо".

Кстати, также премьер Британии выложил в своей соцсети фото с Зеленским и написал: "Украина, мы не идем никуда".

Зеленский также встретился с Мелони

Во время визита в Японию и участия в саммите стран "Группы семи" Зеленский также провел встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.



"Важно продолжать диалог между Украиной и Италией в вопросах двусторонних отношений. Обсудили оборонную и политическую поддержку Украины со стороны Италии и первые результаты состоявшегося 13 мая визита в Италию. Необходимо усовершенствовать возможности противовоздушной обороны, включая подготовку наших пилотов", – рассказал украинский президент.

Зеленский на встрече с Мэлони: смотрите видео

Предыдущая встреча Сунака и Зеленского