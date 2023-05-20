Зеленський подякував Сунаку за лідерство Великої Британії у міжнародній коаліції винищувачів. Також з’явилися кадри із зустрічі президента та прем’єра.
Зверніть увагу Висловив велике бажання приєднатися до саміту G7, – Зеленський зустрінеться з лідером Японії
Що відомо про зустріч Зеленського та Сунака в Японії
Зеленський та Сунак обговорили подальшу реалізацію домовленостей, досягнутих у межах візиту президента України до Великої Британії, який відбувся 14 травня.
Також Зеленський і Сунак обмінялися думками щодо розвитку двосторонніх відносин між Україною та Великою Британією і скоординували позиції напередодні участі українського президента у саміті "Групи семи".
Зеленський на зустрічі із Сунаком / фото Офіс Президента
Зеленський в Японії побачився із Сунаком / фото Офіс Президента
За інформацією ЗМІ, коли Зеленський зустрівся із Сунаком – вони обнялись, після чого британський прем’єр поплескав нашого лідера по спині і сказав: "Радий тебе бачити. У тебе вийшло приїхати".
На запитання журналістів, чи був цей день вдалим для України, Зеленський посміхнувся, кивнув і сказав: "Дуже дякую".
Зеленський також зустрівся з Мелоні
Під час візиту до Японії та участі в саміті країн "Групи семи" Зеленський також провів зустріч з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.
"Важливо продовжувати діалог між Україною та Італією в питаннях двосторонніх відносин. Обговорили оборонну й політичну підтримку України з боку Італії та перші результати візиту до Італії, який відбувся 13 травня. Необхідно вдосконалити спроможності протиповітряної оборони, включно з підготовкою наших пілотів", – розповів український президент.
Зеленський на зустрічі з Мелоні: дивіться відео
Попередня зустріч Сунака та Зеленського
- Президент України 15 травня прибув до Британії. Він зустрівся з прем'єром Ріші Сунаком.
- Згодом Володимир Зеленський заявив, що разом з прем'єр-міністром Великої Британії хоче створити "коаліцію винищувачів". За його словами, дуже скоро буде оголошено деякі важливі рішення щодо передачі Україні нової зброї.
- Сунак на зустрічі із Зеленським повідомив, що Велика Британія вже відносно скоро зможе почати вчити українських військових користуватися винищувачами західного зразка. Проте саме постачання все ще залишається непростим завданням.