Зеленський подякував Сунаку за лідерство Великої Британії у міжнародній коаліції винищувачів. Також з’явилися кадри із зустрічі президента та прем’єра.

Зверніть увагу Висловив велике бажання приєднатися до саміту G7, – Зеленський зустрінеться з лідером Японії

Що відомо про зустріч Зеленського та Сунака в Японії

Зеленський та Сунак обговорили подальшу реалізацію домовленостей, досягнутих у межах візиту президента України до Великої Британії, який відбувся 14 травня.

Також Зеленський і Сунак обмінялися думками щодо розвитку двосторонніх відносин між Україною та Великою Британією і скоординували позиції напередодні участі українського президента у саміті "Групи семи".



Зеленський на зустрічі із Сунаком / фото Офіс Президента



Зеленський в Японії побачився із Сунаком / фото Офіс Президента

За інформацією ЗМІ, коли Зеленський зустрівся із Сунаком – вони обнялись, після чого британський прем’єр поплескав нашого лідера по спині і сказав: "Радий тебе бачити. У тебе вийшло приїхати".

На запитання журналістів, чи був цей день вдалим для України, Зеленський посміхнувся, кивнув і сказав: "Дуже дякую".

До речі, також прем'єр Британії виклав у своїй соцмережі фото із Зеленським і написав: "Україно, ми не йдемо нікуди".

Зеленський також зустрівся з Мелоні

Під час візиту до Японії та участі в саміті країн "Групи семи" Зеленський також провів зустріч з прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні.



"Важливо продовжувати діалог між Україною та Італією в питаннях двосторонніх відносин. Обговорили оборонну й політичну підтримку України з боку Італії та перші результати візиту до Італії, який відбувся 13 травня. Необхідно вдосконалити спроможності протиповітряної оборони, включно з підготовкою наших пілотів", – розповів український президент.

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