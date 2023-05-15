Сунак оприлюднив тепле фото з українським лідером. Зауважимо, що Зеленський та прем’єр Британії проведуть предметні переговори тет-а-тет.

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Зеленський зустрівся з Сунаком

Прем’єр Британії показав щемливе фото з українським президентом. На ньому вони обіймаються та посміхаються.

З поверненням,

– підписав кадр Сунак.



Сунак та Зеленський зустрілись у Британії / фото Ріші Сунака

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Згодом Зеленський також опублікував у своїй соцмережі фото з Сунаком.

"Радий знову зустрітися з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. Продовжуємо працювати заради перемоги України", – підкреслив український лідер.



Зеленський прибув у Британію 15 травня / фото Володимира Зеленського

Нагадаємо, що до цього Зеленський повідомляв, що 15 травня він відвідає Велику Британію.

"Сьогодні – Лондон. Велика Британія – лідер, коли йдеться про розширення наших спроможностей на землі та у небі. Сьогодні ця співпраця продовжиться", – писав президент.

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