Сунак обнародовал теплое фото с украинским лидером. Отметим, что Зеленский и премьер Британии проведут предметные переговоры тет-а-тет.

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Зеленский встретился с Сунаком

Премьер Британии показал трогательное фото с украинским президентом. На нем они обнимаются и улыбаются.

С возвращением,

– подписал кадр Сунак.



Сунак и Зеленский встретились в Британии / фото Риши Сунака

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Позже Зеленский также опубликовал в своей соцсети фото с Сунаком.

"Рад вновь встретиться с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Продолжаем работать ради победы Украины", – подчеркнул украинский лидер.



Зеленский прибыл в Британию 15 мая / фото Владимира Зеленского

Напомним, что до этого Зеленский сообщал, что 15 мая он посетит Великобританию.

"Сегодня – Лондон. Великобритания – лидер, когда речь идет о расширении наших способностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество продолжится", – писал президент.

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