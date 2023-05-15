Сунак обнародовал теплое фото с украинским лидером. Отметим, что Зеленский и премьер Британии проведут предметные переговоры тет-а-тет.
Важно Зеленский встретился с Папой Римским: чем Украине может помочь Ватикан
Зеленский встретился с Сунаком
Премьер Британии показал трогательное фото с украинским президентом. На нем они обнимаются и улыбаются.
С возвращением,
– подписал кадр Сунак.
Сунак и Зеленский встретились в Британии / фото Риши Сунака
Встреча Сунака и Зеленского: смотрите видео
Позже Зеленский также опубликовал в своей соцсети фото с Сунаком.
"Рад вновь встретиться с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Продолжаем работать ради победы Украины", – подчеркнул украинский лидер.
Зеленский прибыл в Британию 15 мая / фото Владимира Зеленского
Напомним, что до этого Зеленский сообщал, что 15 мая он посетит Великобританию.
"Сегодня – Лондон. Великобритания – лидер, когда речь идет о расширении наших способностей на земле и в небе. Сегодня это сотрудничество продолжится", – писал президент.
Зарубежные визиты Зеленского: последние новости
- Президент Украины Владимир Зеленский 13 мая встретился с Папой Римским Франциском. Эта встреча была важной в контексте обсуждения гуманитарных вопросов и объяснения позиции Украины по видению мира.
- Также Владимир Зеленский 14 мая прибыл с визитом в Париж. Там он уже встретился с французским лидером Эммануэлем Макроном.
- Украинский лидер, совершивший ряд визитов в страны ЕС, объяснил, что работает над созданием коалиции истребителей. Этот вопрос для Украины – приоритет.
- Кроме того, Зеленский посетил Германию. Во время брифинга в Берлине президент заявил, что в 2023 году партнеры и Украины могут сделать шаги, направлены на необратимое поражение России. Также он поблагодарил за самый большой пакет военной помощи.