20 травня Зеленський та Моді вперше зустрілися особисто у Хіросімі на полях саміту G7. Це перше наочне спілкування обох лідерів від початку повномасштабної війни Росії з Україною.

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Про що говоритимуть політики

Очікується, що під час переговорів прем'єр-міністр Моді та президент Зеленський розглянуть поточну ситуацію в Україні та вивчать шляхи подальшої співпраці.

Індійські репортери очікують, що переговори, швидше за все, будуть зосереджені на пошуку дипломатичних рішень "для зниження напруженості та відновлення стабільності" в Україні.

Проте відомо, що Зеленський давно хотів зустрітися з індійським прем'єром, щоб зміцнити з ним стосунки й зокрема обговорити майбутній візит Путіна на саміт Шанхайської організації співробітництва.

Ми думаємо, що Індія має відігравати більшу роль на глобальному рівні, більшу роль в українському питанні. На нашу думку, першим кроком на цьому шляху є посилення політичного діалогу на найвищому рівні,

– казала раніше заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Що передувало

На початку квітня Джапарова поїхала в Індію, де провела 2 дні. Вона запросила країну долучитися до ініційованої президентом Зеленським Формули миру та ініціативи Grain from Ukraine.

Тоді ж Джапарова висловила сподівання, що Індія, яка цього року головує у G20, запросить офіційних осіб Києва взяти участь у заходах G20 та активізувати політичний діалог.

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