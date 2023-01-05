Почему Украина до сих пор транзитирует российский газ, несмотря на войну

Газпром прокачал вдвое меньше газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в 2022 году. Однако Россия должна будет платить за использование ГТС до 2024 года. Что будет после окончания контракта и, как это скажется на Украине, читайте дальше.

Прокачка газа через ГТС

Украина в 2022 году транспортировала около 20,35 миллиардов кубометров газа Газпрома через украинскую ГТС.

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Это вдвое меньше, чем российская компания обязана транзитировать через Украину. Ведь контракт между Нафтогазом, Оператором ГТС и Газпромом предусматривает 40 миллиардов кубометров газа.

Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических стратегий Итак, выходит Газпром оплатил Украине по условию "качай или платы", то есть не предоставив для транзита газа почти 600 миллионов долларов. Остальные суммы – также 600 миллионов долларов – Украина получила за реальный транзит газа.

Корольчук добавляет, что не имеет значения, сколько газа будет прокачано в 2023 – 2024 годах. Формально договор о транзите газа между Украиной и Россией прекратит свою работу в 2024 году. А с ним прекратит свое транзитное существование и Оператор ГТС.

Такое гибридное сотрудничество Украины и России сначала удивляло, а сейчас уже является фактом экономического сотрудничества Украины и России в условиях войны. Аргументы типа "газ поставляется для ЕС" – смешные. Ведь ЕС ставит целью отказаться от российского газа и поэтому прекращение транзита газа через Украину наоборот – ускорило бы такой процесс.

– считает он. Что даст Украине прекращение транзита газа Отсутствие прибыли

Прежде всего, по мнению эксперта, отсутствие прибыли за транзит – 1,2 миллиарда долларов. Корольчук сразу подчеркивает, что это не большие деньги. Ведь раньше Украина получала более 3 миллиардов долларов, но и та сумма не была достаточно внушительной. Большую роль играл политический вопрос – сохранение транзитного потенциала Украины в условиях потенциального роста потребления газа в ЕС. В современных условиях и планов отказа ЕС от российского газа – этот вопрос отпадает. Рост цен на газ

Не менее важный вопрос, по мнению эксперта, это роль системы транзита газа для обеспечения газом внутренних потребителей (население и теплокоммунэнерго). Ведь отсутствие транзита газа приведет к росту расходов по прокачке газа к внутренним потребителям. В настоящее время стоимость распределения заморожена на уровне 2 гривен за кубометр. В условиях отсутствия транзита тариф может составлять более 6 гривен. И это минимум. Реально – ближе к 8 гривен. Разве снова будут задействованы дотации, субвенции, внешняя поддержка,

– добавил Корольчук. Действующие тарифы на распределение газа / Инфографика 24 канала Исчезнет ли Оператор ГТС

Фактически Оператор ГТС как транзитная компания должна исчезнуть. А оставшиеся подразделения снова будут включены в состав Нафтогаза, объясняет эксперт. На главную роль будут выходить операторы газораспределительных сетей (облгазы), которые сегодня государство пытается передать в управление Нафтогаза. Или все-таки рыночные отношения в сфере газа получат право на жизнь. И тогда облгазы как и газсбыты, другие трейдеры вернутся к рыночным условиям. Соответственно, Оператор ГТС завершит свою короткую историю, на его месте будет другой оператор для балансировки внутренних объемов газа в системе. Нафтогаз останется трейдером газа,

– объясняет Корольчук.