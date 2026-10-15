Враг атаковал магазин в Одесской области: сообщается о разрушениях и пострадавших

Россияне нанесли удар по обычному магазину в Одесской области. Он частично разрушен, повреждены автомобили.

Что известно об ударе по магазину в Одесской области

В результате атаки врага в Одесской области были ранены люди, что сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский Президент Украины На месте работают все необходимые службы, оказывают помощь пострадавшим.

В ГСЧС подтвердили, что в результате российского удара в Одесской области вспыхнул масштабный пожар в здании супермаркета. По предварительным данным, пострадали 4 человека.

В "Run Ukraine" сообщили, что вражеский дрон поразил супермаркет их партнера – сеть "Таврия В" в Одесской области.

Выражаем искреннюю поддержку команде "Таврия В" в этот сложный момент. Друзья, держитесь,

– говорится в сообщении.

Впоследствии в"Таврия В" поблагодарили всех, кто выразил слова поддержки. Компания добавила, что это чрезвычайно ценно, и призвала держаться.

Фото изфейсбука "Таврия В"

Напомним, что Россия регулярно атакует украинские предприятия, компании и магазины. Например, россияне полностью уничтожили производственные и складские помещения компания "КСМ ПРОТЕК" в Киевской области. Об этом стало известно в понедельник, 9 октября.