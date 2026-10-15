Що відомо про удар по магазину на Одещині

Внаслідок атаки ворога на Одещині були поранені люди, про що повідомив український лідер Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський Президент України На місці працюють усі необхідні служби, надають допомогу постраждалим.

У ДСНС підтвердили, що внаслідок російського влучання на Одещині спалахнула масштабна пожежа в будівлі супермаркету. Попередньо, постраждали 4 людини.

У "Run Ukraine" написали, що ворожий дрон поцілив у супермаркет їхнього партнера – мережу "Таврія В" на Одещині.

Висловлюємо щиру підтримку команді "Таврія В" у цей складний момент. Друзі, тримайтесь,

– йдеться у повідомленні.

Згодом у "Таврія В" подякували всім, хто висловив слова підтримки. Компанія додала, що це надзвичайно цінно та закликала триматися.

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Фото з Фейсбуку "Таврія В"

Нагадаємо, що Росія регулярно атакує українські підприємства, компанії, магазини. Наприклад, росіяни повністю знищили виробничі та складські приміщення компанії "КСМ ПРОТЕК" на Київщині. Про це стало відомо у понеділок, 12 жовтня.