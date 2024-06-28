В обход санкций: Россия создает теневой флот для экспорта газа

Газ играет ключевую роль в планах Кремля по пополнению государственной казны и финансированию военных нужд. Однако, для этого России необходима большая доля мирового рынка СПГ.

Россия готовит "теневой флот"

Как свидетельствуют данные Equasis, за последние три месяца право собственности на восемь судов было передано малоизвестным компаниям в Дубае. Четыре из этих судов имеют ледовый класс и уже получили разрешение от России на прохождение арктическими водами этим летом.

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Хотя не удалось напрямую связать эти суда с крупными российскими компаниями, детали очень напоминают маневры по созданию теневого нефтяного флота страны. Это включает использование непрозрачных компаний и кораблей настолько старых, что обычно они уже должны были быть выведены из эксплуатации.

Есть несколько признаков, указывающих на усилия России по созданию "теневого флота" для СПГ. Покупка старых судов, передача судов ледового класса дубайской компании и рекордное количество разрешений на использование Северного морского пути указывают на то, что кусочки "теневого флота" становятся на свои места,

– уже основатель Арктического института в Вашингтоне Малте Хумперт

Какие данные свидетельствуют о создании теневого флота

По данным Equasis, право собственности на четыре недавно построенные суда ледового класса перешло к компании White Fox Ship Management, базирующейся в Дубае. В частности, Россия недавно одобрила эти суда - "Норт Эйр", "Норт Маунтин", "Норт Скай" и "Норт Вей" для навигации в Арктике этого летнего сезона.

! По данным порта, судно "Норт Вей" сейчас прибывает к терминалу Зебрюгге в Бельгии, чтобы получить партию российского газа.

Также сообщается, что по меньшей мере три танкера имеют страховщиков, указанных в базе данных Международной морской организации как "неизвестные". А это является еще одной характерной чертой судов "теневого флота".