Кремль –все: Вашингтон постепенно "вытесняет" из Европы российский газ

Россия постепенно теряет свое газовое влияние в Европе. На замену ресурсам Москвы приходят американские.

Что известно о потере Россией европейского рынка?

В частности правительство Боснии и Герцеговины официально приняло письмо от американской компании "AAFS Infrastructure and Energy", в котором говорится о намерениях строительства газопровода "Southern Interconnection", о чем сообщили в Службе внешней разведки.

Читайте также Впервые американский СПГ будет в Украине: США приветствовали соглашение

Газопровод соединит страну с терминалом сжиженного природного газа на хорватском острове Крк. Это создаст альтернативу "Турецкому потоку", который поставляет как раз российский газ.

Диверсификация рисков Боснией и Герцеговиной через потенциальный американский газопровод одновременно лишает российский "Газпром" монополии в регионе и очередной доли стабильного европейского рынка,

– отметили в разведке.

Начало строительства запланировано на 2026 год. Стоимость проекта составит 200 миллионов долларов.

Также американская компания предлагает:

построить газовую электростанцию;

расширить трубопровод "Кладань – Тузла";

модернизировать аэропорты в Сараево и Мостаре.

Обратите внимание! До полномасштабного вторжения в Украину – в 2021 году – Россия поставляла в Европу примерно 157 миллиардов кубометров газа, что составляло до 45% от европейского газового импорта.

По расчетам Еврокомиссии, по состоянию на конец 2025 года доля российского голубого топлива едва достигает 13%, до 18 миллиардов кубометров.

С 2021 по 2024 годы транзит российского газа в Европу сократился с 40 миллиардов до 17 миллиардов кубометров.

С 1 января 2025 года этот транзит прекратился полностью.

Кроме того, поставки в Германию через "Северный поток" были остановлены в 2022 году.

Импорт Европой топлива через газопровод "Ямал – Европа" – тоже.

Напомним! С 3 февраля 2026 года вступило в силу решение ЕС о полном отказе от импорта российского газа с 2027 года.

В понедельник, 2 февраля, был опубликован газовый регламент REPowerEU. Газовый регламент вступил в силу на следующий день после публикации – 3 февраля. Об этом говорится на сайте пресс-службы ЕС.

В частности регламент запрещает:

с 25 апреля – краткосрочные контракты на поставку СПГ;

с 17 июня 2026 года – краткосрочные контракты на поставку трубопроводного газа;

с 1 января 2027 года – долгосрочные контракты на импорт СПГ;

с 30 сентября 2027 года – импорт трубопроводного газа по долгосрочным контрактам.

Страны имеют право продлить этот срок до 31 октября 2027 года, если их газовые хранилища будут заполнены ниже установленных уровней.

Что еще следует знать о газе России?