Начало конца: валютные доходы России рекордно обвалились

Сверхдоходы России от продажи дорогих нефти и газа закончились. С падением цены на топливо приток валюты в страну-агрессора сократился, а в декабре упал до мизерного показателя.

Высокие доходы в валюте, которые Россия получала в результате искусственного повышения цен на свой газ и нефть, уже в прошлом. Цена на газ опустилась до минимума с начала войны, а нефть после европейского эмбарго агрессорка вынуждена продать со скидками.

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Насколько уменьшились валютные доходы

В четвертом квартале приток валюты в Россию сократился в 1,5 раза – до 31,4 миллиарда долларов. Такую информацию о разнице притока и оттоках обнародовал российский центробанк.

Текущие показатели валютной прибыли агрессорки упали до уровня середины 2021 года, а в декабре излишней валюты в стране вообще практически не осталось. Разница платежного баланса упала до скудных 1,7 миллиарда долларов. По сравнению с ноябрем, когда профицит составлял 10 миллиардов долларов, показатель сократился в 6 раз, а по сравнению с октябрем почти в 12 раз.

Почему доходы России упали

Главной причиной стало падение мировых цен на нефть. Если осенью Urals продавался дороже 70 долларов за бочку, то в декабре это было уже 50 долларов, а в январе – менее 40 долларов. Скидка на Brent, таким образом, стала почти двукратной.



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Одной из причин падения стало европейское эмбарго, которым был установлен предел цен на нефть.

Уменьшение экспорта газа и увеличение импорта

Ситуация ухудшается гораздо быстрее прогнозов, пишут аналитики Goldman Sachs. на профиците платежного баланса отразилось резкое сокращение экспорта газа: по итогам года "Газпром" прокачал в Европу и Турцию всего 85 миллиардов кубометров - минимальный объем с последних лет СССР. Из-за уменьшения экспорта Россия также сократила добычу топлива.

Кроме того, в конце года резко увеличился импорт — это ускорило отток валюты. Ухудшение валютного баланса повлекло за собой резкое падение рубля в декабре: в конце года доллар и евро подорожали почти на 20% и вернулись на уровне апреля (более 70 рублей за американскую валюту и более 75 — за европейскую).

В 2023 году ситуация с валютными потоками будет ухудшаться, что может опустить рубль до 75–80 за доллар.

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