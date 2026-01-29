Кремль находится на распутье: почему Россия все меньше тратит денег на войну

Оборонная промышленность России может замедлиться в 2026 году. Москва стремится сделать приоритетом экономическую стабильность и сбалансирование финансов, а не увеличение расходов на войну.

Что происходит с оборонной отраслью России?

Секторы, которая связана с оборонными заказами, в частности на военную технику и комплектующие, в этом году будут расти только на 4 – 5% в годовом измерении, тогда как в прошлые годы этот процент составлял около 30, о чем пишет Bloomberg.

Ранее на стремительное наращивание вооружения шли массовые государственные расходы, они существовали благодаря круглосуточным сменам на заводах и перетоком рабочей силы из гражданского сектора. Но сейчас это наращивание теряет импульс.

В частности так правительство реагирует на растущие нагрузки на экономику России, тогда как Путин продолжает выдвигать максималистские требования по украинским территориям. Оборонные расходы остаются самой большой статьей бюджета России.

Важно! Они стали единственным крупным направлением, по которому чиновники сократили финансирование. В целом ожидается, что общие расходы будут расти в пределах инфляции. А расходы, которые связаны с войной, в этом году должны уменьшиться почти на 11%. И это после роста более чем на 30% в прошлом году.

Что говорят в российском правительстве?

Высокопоставленные чиновники подают сигналы об изменении приоритетов. Министр финансов Антон Силуанов два года назад заявлял, что фискальная политика служит финансированию победы. Но сейчас переориентировал цели правительства на сбалансированный бюджет, устойчивый к более низким ценам на нефть и санкциям.

Первый вице-премьер Денис Мантуров в январе сообщил Путину, что доля гражданской продукции в выпуске оборонных предприятий в прошлом году выросла – до более 30%. Кроме того, правительство планирует расширить количество гражданских проектов, которые реализуют военные предприятия.

Увеличение военных расходов в период, когда доходы сокращаются, требовало бы "забора средств" от других приоритетов и роста долговой нагрузки. Это также усилило бы инфляционное давление. А в дальнейшем – могло бы привести к более длительному периоду высоких процентных ставок и еще больше осложнить положение гражданских отраслей.

В течение этого года они будут оставаться на распутье - между продолжением вливания ресурсов в войну или началом постепенного сворачивания к полувоенному режиму,

– сказал Александр Габуев, директор Берлинского центра Carnegie Russia Eurasia Center.

Россия сталкивается с растущими ограничениями доходов из-за низких цен на нефть, большие скидки на свою нефть и усиление санкциями. Дополнительно "давит" сильный рубль.

Обратите внимание! В то же время ликвидные резервы суверенного фонда национального благосостояния приблизились к минимуму, который нужен для сохранения финансовой стабильности. Это заставляет правительство финансировать бюджетный дефицит исключительно за счет новых заимствований.

Что уже изменилось для России?

Оборонный сектор уже замедляется. По оценкам Министерства экономики, рост производства в оптико-электронной отрасли (которая включает компоненты для военной техники) в 2025 году замедлился до 11% с 28%.

Выпуск других транспортных изделий, в частности танков и других боевых машин, снизил темпы до 27% с 34%. А производство готовых металлических изделий, включая бомбы и оружие, замедлилось до 14% с 32%.

Активный набор персонала на военные заводы (за последние три года туда привлекли примерно 800 тысяч работников) углубил дефицит рабочей силы и усилил конкуренцию за зарплаты с гражданскими секторами.

Заметьте! Быстрый рост оплаты труда добавил к инфляционному всплеску, что заставило политиков удерживать процентные ставки на рекордно высоком уровне в течение нескольких месяцев.

Напомним, что Евросоюз уже готовит новые санкции против России. Об этом федеральный министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль.

Новый, 20-й пакет санкций, будет направлен на противодействие гибридным угрозам Кремля, теневому флоту и ограничения на энергетические доходы.

Также Европа хочет усилить меры против обхода санкций. Это должно уменьшить финансовые потоки России.

