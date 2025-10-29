Сложная ситуация в энергосистеме Украины: Россия нанесла удары по трем областям

Россия нанесла удары по энергообъектам в трех регионах. Речь идет о Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях.

Что известно о российских атаках по Украине?

На утро 29 октября есть обесточенные потребители, пишет 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Сейчас аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах, пострадавших от обстрелов.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного оборудования,

– отметили в компании.

В частности из-за сложной ситуации в украинской энергосистеме, которая обусловлена последствиями предыдущих обстрелов России, в нескольких областях с 8:00 до 22:00 вынужденно введены графики почасовых отключений. Их объем – от 0,5 до 1,5 очереди.

Важно! В тех же областях, где действуют графики почасовых отключений, в период с 7:00 до 22:00 применяются графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Отмечается, что необходимость в экономном энергопотреблении сейчас сохраняется. Украинцев призывают: если сейчас есть свет, то следует ограничить пользование мощными электроприборами до 22:00.

Также следует учитывать, что ситуация в энергосистеме может меняться. Поэтому гражданам нужно внимательно следить за сообщениями на сайтах и официальных страницах в социальных сетях своего оператора системы распределения (речь идет об облэнерго).

В то же время в Министерстве энергетики рассказали, что актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона,

– написали в ведомстве.

Обратите внимание! В Минэнерго жителей Украины тоже призвали рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Дело в том, что это помогает снизить нагрузку на систему.

Будет ли в Украине свет зимой?