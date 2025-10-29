Складна ситуація в енергосистемі України: Росія завдала ударів по трьом областям
- Росія завдала ударів по енергооб’єктах у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях, внаслідок чого є знеструмлені споживачі.
- У постраждалих регіонах запроваджені графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів.
Росія завдала ударів по енергооб’єктах у трьох регіонах. Йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку та Одеську області.
Що відомо про російські атаки по Україні?
На ранок 29 жовтня є знеструмлені споживачі, пише 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Наразі аварійно-відновлювальні роботи тривають усіх регіонах, що постраждали від обстрілів.
Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання,
– наголосили у компанії.
Зокрема через складну ситуацію в українській енергосистемі, яка зумовлена наслідками попередніх обстрілів Росії, у кількох областях з 08:00 до 22:00 вимушено запроваджені графіки погодинних відключень. Їхній обсяг – від 0,5 до 1,5 черги.
Важливо! У тих же областях, де діють графіки погодинних відключень, у період з 07:00 до 22:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Наголошується, що необхідність в ощадливому енергоспоживанні зараз зберігається. Українців закликають: якщо зараз є світло, то слід обмежити користування потужними електроприладами до 22:00.
Також слід враховувати, що ситуація в енергосистемі може змінюватись. Тому громадянам потрібно уважно стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соціальних мережах свого оператора системи розподілу (мова йде про обленерго).
Водночас у Міністерстві енергетики розповіли, що актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.
Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону,
– написали у відомстві.
Зверніть увагу! У Міненерго мешканців України теж закликали раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці та ввечері. Річ у тім, що це допомагає знизити навантаження на систему.
Чи буде в Україні світло взимку?
В Укренерго розробили кілька сценаріїв на зиму. Але зміни можуть запроваджуватися, якщо Росія знову атакує енергетичну систему.
Наразі досить важко гарантувати, що взимку завжди буде електроенергія. Слід готуватися до того, що ситуація може змінюватися дуже динамічно.