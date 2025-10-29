Що відомо про російські атаки по Україні?

На ранок 29 жовтня є знеструмлені споживачі, пише 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Наразі аварійно-відновлювальні роботи тривають усіх регіонах, що постраждали від обстрілів.

Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання,

– наголосили у компанії.

Зокрема через складну ситуацію в українській енергосистемі, яка зумовлена наслідками попередніх обстрілів Росії, у кількох областях з 08:00 до 22:00 вимушено запроваджені графіки погодинних відключень. Їхній обсяг – від 0,5 до 1,5 черги.

Важливо! У тих же областях, де діють графіки погодинних відключень, у період з 07:00 до 22:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Наголошується, що необхідність в ощадливому енергоспоживанні зараз зберігається. Українців закликають: якщо зараз є світло, то слід обмежити користування потужними електроприладами до 22:00.

Також слід враховувати, що ситуація в енергосистемі може змінюватись. Тому громадянам потрібно уважно стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соціальних мережах свого оператора системи розподілу (мова йде про обленерго).

Водночас у Міністерстві енергетики розповіли, що актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу.

Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону,

– написали у відомстві.

Зверніть увагу! У Міненерго мешканців України теж закликали раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці та ввечері. Річ у тім, що це допомагає знизити навантаження на систему.

