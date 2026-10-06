Россия может возобновить экспорт дизельного топлива: в Москве назвали причину

Топливный кризис в России принимает неожиданный оборот, вынуждая Кремль резко менять собственные правила. Теперь российские власти рассматривают возможность частично разрешить экспорт дизельного топлива уже в октябре.

Почему запрет могут ослабить

Запрет на экспорт дизельного топлива в России могут снять только для отдельных производителей, пишет российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

По их словам, причиной возможного ослабления является риск того, что на отдельных российских нефтеперерабатывающих заводах накопится больше дизельного топлива, чем можно будет хранить. В таком случае предприятиям придется сокращать объемы переработки нефти.

Отметим, что запрет для производителей на экспорт дизельного топлива до 31 октября российское правительство продлило лишь на прошлой неделе.

Москва объясняла это необходимостью поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке, в частности, в период повышенного спроса во время уборочной кампании.

В то же время уже 2 октября вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация на внутреннем рынке дизельного топлива якобы сбалансирована.

Мы продлили запрет на экспорт буквально на октябрь. Мы будем следить за ситуацией и в случае перепроизводства дизельного топлива будем рассматривать вопрос о частичном открытии экспорта,

– отметил Новак.

По его словам, Россия производит примерно на 80% больше дизельного топлива, чем потребляет внутри страны.

Таким образом, Москва оказалась перед необходимостью балансировать между ограничением экспорта для обеспечения внутреннего рынка и возможным избытком дизельного топлива, который нужно будет куда-то реализовывать. Ведь из-за отсутствия резервуаров она рискует остановить выпуск другой критически важной продукции.

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Запрет на вывоз дизельного топлива из России ввели еще 8 июля из-за массированных атак Сил обороны Украины по вражеским НПЗ. Украинские дроны методично выбивали инфраструктуру, и по состоянию на начало октября из строя выведено более 51% нефтеперерабатывающих мощностей агрессора.

Впоследствии запрет постоянно продлевали, а последнее решение ограничить экспорт дизельного топлива до 31 октября стало очередным ударом для мирового рынка, который и так страдает от дефицита из-за войны на Ближнем Востоке и приостановки поставок из Китая.