Более 300 миллиардов долларов: как Украине передадут российские деньги

В ЕС планируют создать структуру для управления замороженными российскими активами и инвестирования, а прибыль предоставить на восстановление Украины. Для этого будут разработаны законные механизмы.

Также планируется создать специализированный суд при поддержке ООН по расследованию и судебному преследованию преступления агрессии России. Об этом говорится в заявлении президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.

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Объем репараций

С начала полномасштабного вторжения Евросоюз заморозил 300 млрд евро активов российского центробанка и около 19 млрд евро имущества русских олигархов. Все эти средства должны быть направлены на восстановление Украины.

Россия также должна финансово заплатить за нанесенные ею разрушения. Мы готовы начать работу с международным обществом, чтобы получить широчайшую международную поддержку этого специализированного суда,

– говорится в заявлении президентки Еврокомиссии

Законные основания для передачи активов

По словам Урсулы фон дер Ляен, у ЕС есть средства заставить Россию заплатить. Для этого предлагается создать структуру управления этими средствами и их инвестирование. Затем вырученные средства планируют направить для нужд Украины после снятия санкций.

Мы будем работать над международным соглашением с нашими партнерами, чтобы сделать это возможным, – говорится в заявлении

Что предшествовало: