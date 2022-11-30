Более 300 миллиардов долларов: как Украине передадут российские деньги
В ЕС планируют создать структуру для управления замороженными российскими активами и инвестирования, а прибыль предоставить на восстановление Украины. Для этого будут разработаны законные механизмы.
Также планируется создать специализированный суд при поддержке ООН по расследованию и судебному преследованию преступления агрессии России. Об этом говорится в заявлении президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен.
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Объем репараций
С начала полномасштабного вторжения Евросоюз заморозил 300 млрд евро активов российского центробанка и около 19 млрд евро имущества русских олигархов. Все эти средства должны быть направлены на восстановление Украины.
Россия также должна финансово заплатить за нанесенные ею разрушения. Мы готовы начать работу с международным обществом, чтобы получить широчайшую международную поддержку этого специализированного суда,
– говорится в заявлении президентки Еврокомиссии
Законные основания для передачи активов
По словам Урсулы фон дер Ляен, у ЕС есть средства заставить Россию заплатить. Для этого предлагается создать структуру управления этими средствами и их инвестирование. Затем вырученные средства планируют направить для нужд Украины после снятия санкций.
Мы будем работать над международным соглашением с нашими партнерами, чтобы сделать это возможным, – говорится в заявлении
Что предшествовало:
- 15 сентября Совет Европы принял решение об ответственности России за агрессию против Украины. Туда также входила и материальная ответственность за все разрушения и ущерб, нанесенный россиянами в Украине.
20 сентября Министерство Юстиции США обратилось в Конгресс с просьбой узаконить передачу Украине замороженных российских активов. Для этого было необходимо внести численные правки в нормативные акты США относительно конфискованных фондов, которые позволили бы американским министервам юстиции и финансов совместно с Госдепом наладить работу по возмещению ущерба Украине.
- Генассамблея ООН 14 октября одобрила резолюцию о репарациях Украины за войну, развязанную Россией. Таким образом, на уровне ООН зафиксировано, что все убытки, причиненные агрессией России, будут зафиксированы, просчитаны и впоследствии компенсированы Украине за счет Кремля.