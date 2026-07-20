Россиян призывают ехать на ВОТ: Москва создала целую систему бонусов

Россия намеренно ухудшает демографическую ситуацию на временно оккупированных территориях. В частности, Кремль активно заселяет эти земли жителями своей страны.

Что известно о событиях в России

В то же время российскому населению за переезд предлагают специальные денежные бонусы, почему о этом сообщили в Главном управлении разведки.

В качестве "стимула" государство-агрессор даже создало систему финансовых бонусов. Направленным на оккупированные территории Украины платят двойной оклад.

Также им предусмотрена компенсация за аренду жилья. Она составляет до 7 210 рублей в день. А суточные уже достигают 8 480 рублей.

За месяц россиянин сможет "заработать" более 470 тысяч рублей (или более 5 тысяч долларов). А такая сумма более чем в 8 раз превышает среднюю зарплату в России.

Оккупационные программы "земский врач", "земский учитель" и т. п. обязывают россиян отработать в порабощенных украинских регионах не менее 5 лет,

– говорится в материале ГУР.

Таким образом, Кремль поощряет россиян ехать на временно оккупированные территории. За проживание и работу на ВОТ предлагают деньги, которых в самой России многие граждане не могут заработать.

Что еще известно о новостях с ВОТ

Напомним, что в Крыму, который является временно оккупированной территорией, не утихают проблемы с топливом. Власти не смогли назвать точные сроки стабилизации ситуации. Но Владимир Путин пообещал, что решение обязательно будет найдено.