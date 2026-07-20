Що відомо про події у Росії

Водночас російському населенню за переїзд пропонують спеціальні грошові бонуси, про що повідомили у Головному управлінні розвідки.

Для "стимулу" держава-агресор навіть створила систему фінансових бонусів. Відрядженим на окуповані території України платять подвійний оклад.

Також їм передбачена компенсація за оренду житла. Вона становить до 7 210 рублів на день. А добові вже сягають 8 480 рублів.

За місяць росіянин зможе "заробити" понад 470 тисяч рублів (або понад 5 тисяч доларів). А така сума у понад 8 разів перевищує середню зарплату у Росії.

Окупаційні програми "зємской врач", "зємской учітєль" тощо зобов’язують росіян відпрацювати на поневолених українських регіонах щонайменше 5 років,

– йдеться у матеріалі ГУР.

Таким чином, Кремль заохочує те, аби росіяни їхали на тимчасово окуповані території. За проживання та роботу на ТОТ пропонують гроші, яких у самій Росії багато громадян не можуть заробити.

Що ще відомо про новини ТОТ

Нагадаємо, що в Криму, який є тимчасово окупованою територією, не вщухають проблеми з пальним. Влада не змогла дати точних термінів щодо стабілізації ситуації. Але Володимир Путін пообіцяв, що рішення неодмінно буде знайдене.