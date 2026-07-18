Які податки слід платити за оренду житла

Тобто така особа має заплатити та задекларувати відповідні податки, про що повідомили у Державній податковій службі України.

Якщо людина здає нерухомість як фізична особа, то обов’язково має подати податкову декларацію про майновий стан та доходи. Це, зокрема, робиться, до 1 травня 2026 року (за звітний 2025 рік).

Водночас сплатити податки потрібно до 1 серпня. Йдеться про такі:

18% податку на доходи фізичних осіб;

5% військового збору.

Тобто загалом людина платить 23% від суми орендного доходу.

Якщо ж українка або українець здає житло на короткий термін (наприклад, подобово), і це є систематичне джерело доходу, то вона вже має зареєструватись як фізична особа-підприємець та сплачувати такі податки:

єдиний соціальний внесок;

податки відповідно до обраної групи оподаткування.

Що буде, якщо не сплатити податки?

За несвоєчасне подання або неподання податкової декларації передбачено штраф. Він становить 340 гривень за кожне порушення. Водночас при повторному порушенні протягом року людині вже доведеться сплатити 1 020 гривень.

У разі несплати узгодженої суми у встановлені строки, платника податків очікують такі штрафні санкції:

5% від погашеної суми податкового боргу – при затримці до 30 календарних днів;

10% – при затримці понад 30 календарних днів.

Пеня розраховується за кожен день прострочення, зокрема й день погашення, із застосуванням 100% річної облікової ставки НБУ, що діє на відповідний день.

Що ще варто знати про оренду житла

Нагадаємо, що в Україні змінюють порядок передачі даних про договори оренди нерухомості. Це має спростити обробку даних.

Нотаріуси подаватимуть повідомлення виключно в електронному форматі. Електронне подання відбуватиметься із використанням кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису.