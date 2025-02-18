Долговая нагрузка в России растет: россияне ищут новые условия для кредитов

В 2024 году россияне вдвое чаще обращаются в банки с просьбой пересмотреть условия кредитов. Этот тренд свидетельствует о росте финансовых трудностей среди россиян.

Долговая нагрузка и бум кредитования в России

В 2024 году количество заявлений на изменение условий кредитных договоров в России выросло почти вдвое – до 4,1 миллиона, передает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Указано, что реструктуризация охватила как потребительские кредиты, так и займы для малого и среднего бизнеса.

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Дополнительное давление на должников вызвала инфляция, которая негативно повлияла на наиболее уязвимые категории населения. Особенно пострадали заемщики с высокой долговой нагрузкой и низкими доходами.

Также проявились старые проблемы: некоторые должники, которые воспользовались кредитными каникулами, после завершения льготного периода не смогли восстановить платежи по графику.

Чем объясняются проблемы в кредитовании

С июля 2023 по июнь 2024 розничный кредитный портфель банков вырос на 23,3%, до 37 триллионов рублей. Однако после повышения ставки до 21% и прекращения льготной ипотеки темпы кредитования упали, а в декабре зафиксировано сокращение портфеля.

Доля проблемных розничных кредитов за год увеличилась на 0,5 процентного пункта – до 4,6% портфеля, что эквивалентно 1,7 триллиона рублей (17 миллиардов долларов),

– отмечают в Центробанке России.

Регулятор объясняет ситуацию резким увеличением долговой нагрузки после кредитного бума, а также влиянием ускоренной инфляции и финансовых трудностей в некоторых регионах.