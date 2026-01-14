В бюджете нет средств: россияне остаются без зарплат: россияне остаются без зарплат

В одном из российских регионов –Хакасии –разворачивается бюджетный кризис. Дело в том, что там не могут выплачивать зарплаты бюджетникам.

Что происходит с зарплатами в российских регионах?

Речь идет о работниках больниц, экстренных служб, образовательных учреждений, культурных учреждений, передает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

В частности уже даже заблокированы счета десятков школ и детсадов. Им просто нечем платить за питание, тепло и электричество.

Местные власти открыто признают: в бюджете нет денег,

– говорится в сообщении.

Хакасия – это угольный регион. Годами он зависел от дотаций из центра.

Ранее удалось удерживать убыточную отрасль и сглаживать кризисные колебания. Но по состоянию на сейчас все возможные ресурсы Москва направляет на войну против Украины.

Однако регион не просто остался без поддержки. Кремль дополнительно обложил Хакасию непосильными военными расходами – как выплатами контрактникам, так и родственникам погибших военных.

Эти компенсации в течение прошлого года или задерживались, или вообще не выплачивались из-за пустой казны,

– уточнили в Центре.

Ситуация в Хакасии показывает – российские регионы не выдерживают нагрузки войной. Региональные бюджеты "сыплются как карточный домик".

Обратите внимание! Кроме того, происходит деградация экономики России. И на местах ситуация зачастую хуже, чем в "среднем по стране".

Напомним, что регионы – это уже настоящее бремя для Кремля. Об этом сообщили в Службе внешней разведки.

Худшая ситуация складывается в Калмыкии, Марий Эл и Псковской области. В частности Курская и Белгородская области стали прифронтовыми территориями. И сейчас они полностью зависимы от дотаций.

Больше регионы не могут рассчитывать на финансовую помощь. Федеральный бюджет же сосредоточен на войне против Украины.

Важно! Внутренний спрос не растет, а денег у населения или инвесторов не становится больше.

Что еще известно о российских зарплатах?