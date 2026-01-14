Що відбувається з зарплатами у російських регіонах?

Мова йде про працівників лікарень, екстрених служб, освітніх закладів, культурних установ, передає 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Зокрема вже навіть заблоковані рахунки десятків шкіл і дитсадків. Їм просто немає чи платити за харчування, тепло й електрику.

Місцева влада відкрито визнає: у бюджеті немає грошей,

– йдеться у повідомленні.

Хакасія – це вугільний регіон. Роками він залежав від дотацій з центру.

Раніше вдалося утримувати збиткову галузь та згладжувати кризові коливання. Але станом на зараз усі можливі ресурси Москва спрямовує на війну проти України.

Однак регіон не просто залишився без підтримки. Кремль додатково обклав Хакасію непосильними воєнними витратами – як виплатами контрактникам, так і родичам загиблих військових.

Ці компенсації протягом минулого року або затримувалися, або взагалі не виплачувалися через порожню казну,

– уточнили у Центрі.

Ситуація в Хакасії показує – російські регіони не витримують навантаження війною. Регіональні бюджети "сиплються як картковий будиночок".

Зверніть увагу! Крім того, відбувається деградація економіки Росії. І на місцях ситуація часто гірша, ніж у "середньому по країні".

Нагадаємо, що регіони – це вже справжній тягар для Кремля. Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки.

Найгірша ситуація складається у Калмикії, Марій Ел та Псковській області. Зокрема Курська та Бєлгородська області стали прифронтовими територіями. І наразі вони повністю залежні від дотацій.

Більше регіони не можуть розраховувати на фінансову допомогу. Федеральний бюджет же зосереджений на війні проти України.

Важливо! Внутрішній попит не зростає, а грошей у населення чи інвесторів не стає більше.

Що ще відомо про російські зарплати?