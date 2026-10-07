Россия в третий раз за полгода атаковала большой комбинат под Киевом: производство остановлено
7 октября Киевский картонно-бумажный комбинат в третий раз за последние полгода подвергся российской ракетной атаке. На предприятии зафиксированы серьезные разрушения, однако жертв удалось избежать.
Каковы последствия атаки
Мощные взрывы в результате удара вызвали масштабные пожары, которые долгое время тушили чрезвычайные службы, сообщили в пресс-службе Киевского картонно-бумажного комбината.
Атака также привела к серьезным повреждениям на предприятии. Разрушениям подверглись:
- производственные помещения;
- склады;
- оборудование;
- а также инженерные коммуникации завода.
На комбинате отметили, что из-за вражеского удара производство в настоящее время полностью остановлено.
Однако худшего сценария на Киевском картонно-бумажном комбинате удалось избежать.
Несмотря на серьезные материальные убытки, для нас главное, что никто из наших сотрудников, действовавших в соответствии с инструкциями по безопасности, не пострадал,
– подчеркнули на предприятии.
Обратите внимание! Киевский картонно-бумажный комбинат является одним из крупнейших производителей целлюлозно-бумажной отрасли страны. Предприятие выпускает картон и гофротару для упаковки, а также туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки. Остановка работы такого гиганта напрямую ударит по рынку санитарно-гигиенической продукции.
Какие атаки пережило предприятие ранее
Напомним, до этой атаки враг уже дважды наносил ракетные удары по Киевскому картонно-бумажному комбинату в течение последних шести месяцев.
14 марта 2026 года предприятие подверглось масштабной атаке. Тогда были повреждены промышленные и административные здания, производственные мощности и инженерные сети.
Впоследствии, 3 апреля, россияне нанесли повторный удар. Из-за атаки и необходимости ликвидировать ее последствия работу производственных мощностейвременно приостановили работу из соображений безопасности.