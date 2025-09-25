Жители России массово получили от налоговой уведомления об уплате налога. Речь идет о доходах с банковских вкладов за 2024 год.

Как россияне платят за полномасштабную войну в Украине?

Это относительно новое обязательство, которое власти начали активно применять после начала полномасштабной войны против Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Таким образом Кремль хочет компенсировать финансовые потери бюджета, перекладывая бремя на собственных граждан.

Налог взимается с процентов, полученных по депозитам во всех банках России. Базовая ставка составляет 13 %, а для граждан с годовым доходом более 5 миллионов рублей – 15 %.

В частности, с 2025 года в стране будет прогрессивная шкала налогообложения с максимальной ставкой в 22 %. И именно по ней будут начислять налоги на депозиты уже с 2026 года.

Хотя власть заявляет о "социальной справедливости", фактически речь идет о попытке пополнить бюджет, который стремительно истощают военные расходы,

– говорится на сайте разведки.

Обратите внимание! Первые поступления от этого налога в 2023 году принесли России 111 миллиардов рублей.

Что еще известно о ситуации в России?

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на 2026-2028 годы с дефицитом в 54,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Среди ключевых шагов:

повышение НДС до 22 %; резкое уменьшение порога для упрощенной системы налогообложения; отмена льготных страховых тарифов для малого и среднего бизнеса.

Важно! Рост дефицита, падение нефтяных доходов и повышение налогов свидетельствуют о структурном кризисе.

