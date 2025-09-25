Як росіяни платять за повномасштабну війну в Україні?
Це відносно нове зобов’язання, яке влада почала активно застосовувати після початку повномасштабної війни проти України, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Таким чином Кремль хоче компенсувати фінансові втрати бюджету, перекладаючи тягар на власних громадян.
Податок стягується з відсотків, отриманих за депозитами у всіх банках Росії. Базова ставка становить 13 %, а для громадян із річним доходом понад 5 мільйонів рублів – 15 %.
Зокрема з 2025 року в країні буде прогресивна шкала оподаткування з максимальною ставкою у 22 %. І саме за нею нараховуватимуть податки на депозити вже з 2026 року.
Хоча влада заявляє про "соціальну справедливість", фактично йдеться про спробу поповнити бюджет, який стрімко виснажують воєнні витрати,
– йдеться на сайті розвідки.
Зверніть увагу! Перші надходження від цього податку у 2023 році принесли Росії 111 мільярдів рублів.
Що ще відомо про ситуацію у Росії?
Уряд Росії схвалив проєкт федерального бюджету на 2026-2028 роки з дефіцитом у 54,6 мільярда доларів. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.
Серед ключових кроків:
- підвищення ПДВ до 22 %;
- різке зменшення порогу для спрощеної системи оподаткування;
- скасування пільгових страхових тарифів для малого і середнього бізнесу.
Важливо! Зростання дефіциту, падіння нафтових доходів та підвищення податків свідчать про структурну кризу.
Що ще відбувається у Росії?
Мінфін Росії запропонував підвищити ставку ПДВ з 20% до 22%. Це спонукатиме зростання цін на продукти на 4-6%. Зокрема уряд збереже чинну пільгову ставку ПДВ у розмірі 10 % для соціально значущих товарів, але одночасно знизить із 60 до 10 мільйонів рублів поріг доходів.
Крім того, у Росії виникає дефіцит робочих рук на тлі війни в Україні. Саме тому російські компанії готуються завозити в країну трудових мігрантів з Непалу, В’єтнаму та Бангладешу. А до цього Росії почали масово наймати трудових мігрантів з Індії.