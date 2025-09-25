Як росіяни платять за повномасштабну війну в Україні?

Це відносно нове зобов’язання, яке влада почала активно застосовувати після початку повномасштабної війни проти України, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Таким чином Кремль хоче компенсувати фінансові втрати бюджету, перекладаючи тягар на власних громадян.

Податок стягується з відсотків, отриманих за депозитами у всіх банках Росії. Базова ставка становить 13 %, а для громадян із річним доходом понад 5 мільйонів рублів – 15 %.

Зокрема з 2025 року в країні буде прогресивна шкала оподаткування з максимальною ставкою у 22 %. І саме за нею нараховуватимуть податки на депозити вже з 2026 року.

Хоча влада заявляє про "соціальну справедливість", фактично йдеться про спробу поповнити бюджет, який стрімко виснажують воєнні витрати,

– йдеться на сайті розвідки.

Зверніть увагу! Перші надходження від цього податку у 2023 році принесли Росії 111 мільярдів рублів.

Що ще відомо про ситуацію у Росії?

Уряд Росії схвалив проєкт федерального бюджету на 2026-2028 роки з дефіцитом у 54,6 мільярда доларів. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Серед ключових кроків:

підвищення ПДВ до 22 %; різке зменшення порогу для спрощеної системи оподаткування; скасування пільгових страхових тарифів для малого і середнього бізнесу.

Важливо! Зростання дефіциту, падіння нафтових доходів та підвищення податків свідчать про структурну кризу.

Що ще відбувається у Росії?