Що відомо про ринок праці у Росії?

Саме там є демографічна база, яка дозволяє формувати великі групи трудових мігрантів які готові на довгострокові контракти, пише 24 Канал з посиланням на президента Торгово-промислової палати Росії Сергія Катиріна.

Для Росії ці напрямки цікаві, але потребують створення більш прозорих каналів рекрутингу й адаптації,

– сказав Катирі.

За його словами, за рахунок залучення трудових ресурсів із далекого зарубіжжя російський бізнес (що працює насамперед у будівництві, ритейлі та сфері послуг) розраховує розв'язувати проблему кадрового дефіциту. Глава ПТТ підкреслив: при цьому для іноземців це можливість заробити, оскільки заробітки в Росії у півтора раза вищі, ніж у них на батьківщині.

Традиційно Росія спирається на міграцію з країн СНД – Узбекистану, Таджикистану та Киргизстану, але за цих працівників починають конкурувати Туреччина і країни Близького Сходу,

– йдеться у матеріалі.

Зверніть увагу! До цього російські компанії почали масово наймати трудових мігрантів з Індії: їхній потік у країну зріс майже на 25% за останній рік. Це сталося через збільшення квоти для індійців до 71,8 тисячі осіб.

Чому у Росії виник дефіцит робітників?

Дефіцит робочих рук у Росії виник через війну в Україні:

300 тисяч осіб були мобілізовані та відправлені на фронт; ще близько 500 тисяч уклали контракти з Міноборони, щоб піти воювати; а від 600 тисяч до мільйона виїхали з країни.

Крім того, оборонні заводи країни різко збільшили випуск продукції та почали залучати нові кадри, а влада запустила антимігрантську кампанію, ускладнивши умови перебування в Росії для громадян пострадянських країн.

Усе це призвело до рекордно низького рівня безробіття. За даними Росстату, у травні він досяг нового історичного мінімуму – 2,2%.

Згідно з опитуванням Центробанку, дефіцит кадрів залишається однією з ключових проблем, що обмежують поточну діяльність. У червневому опитуванні на це вказали 22% респондентів, більше (30%) назвали лише зростання витрат.

Важливо! Окрім мігрантів, влада намагається залучити в економіку останні трудові резерви. З цього року уряд відновив індексацію пенсій працюючим пенсіонерам, а також спростив найм неповнолітніх.

