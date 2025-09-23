Что известно о рынке труда в России?

Именно там есть демографическая база, которая позволяет формировать большие группы трудовых мигрантов которые готовы на долгосрочные контракты, пишет 24 Канал со ссылкой на президента Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина.

Для России эти направления интересны, но требуют создания более прозрачных каналов рекрутинга и адаптации,

– сказал Катыри.

По его словам, за счет привлечения трудовых ресурсов из дальнего зарубежья российский бизнес (работающий прежде всего в строительстве, ритейле и сфере услуг) рассчитывает решать проблему кадрового дефицита. Глава ПТТ подчеркнул: при этом для иностранцев это возможность заработать, поскольку заработки в России в полтора раза выше, чем у них на родине.

Традиционно Россия опирается на миграцию из стран СНГ – Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, но за этих работников начинают конкурировать Турция и страны Ближнего Востока,

– говорится в материале.

Обратите внимание! До этого российские компании начали массово нанимать трудовых мигрантов из Индии: их поток в страну вырос почти на 25% за последний год. Это произошло из-за увеличения квоты для индийцев до 71,8 тысячи человек.

Почему в России возник дефицит рабочих?

Дефицит рабочих рук в России возник из-за войны в Украине:

300 тысяч человек были мобилизованы и отправлены на фронт; еще около 500 тысяч заключили контракты с Минобороны, чтобы пойти воевать; а от 600 тысяч до миллиона выехали из страны.

Кроме того, оборонные заводы страны резко увеличили выпуск продукции и начали привлекать новые кадры, а власти запустили антимигрантскую кампанию, усложнив условия пребывания в России для граждан постсоветских стран.

Все это привело к рекордно низкому уровню безработицы. По данным Росстата, в мае он достиг нового исторического минимума – 2,2%.

Согласно опросу Центробанка, дефицит кадров остается одной из ключевых проблем, ограничивающих текущую деятельность. В июньском опросе на это указали 22% респондентов, больше (30%) назвали лишь рост расходов.

Важно! Кроме мигрантов, власть пытается привлечь в экономику последние трудовые резервы. С этого года правительство возобновило индексацию пенсий работающим пенсионерам, а также упростило найм несовершеннолетних.

