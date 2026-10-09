Враг непрерывно проводит атаки по энергетике: Корецкий выступил с заявлением по поводу Киева

Россия уже практически ежедневно проводит атаки на энергетическую инфраструктуру и энергообъекты столицы и центральных регионов. Уже зафиксированы значительные повреждения и разрушения на нескольких объектах.

Что происходит в энергетике Украины

Каждый день проводится анализ мер защиты, а также делаются выводы о совершенствовании их, как сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Сергей Корецкий Премьер-министр Украины Главная задача – оперативно восстанавливать поврежденное. К работам привлечены дополнительные ресурсы. Благодарю всех энергетиков и спасателей, которые работают на местах. Работы ведутся круглосуточно, местами даже во время тревог. Враг непрерывно запускает реактивные дроны "Шахед", чтобы не дать возможности быстро проводить ремонты.

Как отметил Корецкий, 9 октября состоялся очередной селектор, на котором Владимиру Зеленскому был представлен подробный доклад о ситуации. Министерство иностранных дел и Министерство энергетики при активной поддержке команды Офиса Президента находятся в постоянном диалоге с партнерами – для обеспечения необходимой помощи в целях скорейшего восстановления.

Что известно о столице

Важным остается ситуация вокруг Киева. Премьер-министр также прокомментировал и ее.

Отдельно о Киеве. После последних событий должны быть сделаны выводы,

– подчеркнул Сергей Корецкий.

Прежде всего это касается систем жизнеобеспечения, организации движения дублирующего транспорта и т. п. Сейчас Мининфраструктуры, Минэнерго, ГСЧС совместно с местными властями должны решить эти вопросы.

Напомним, что эксперт Юрий Корольчук призывает ввести " чрезвычайное положение в Киеве ". Он считает, что это поможет спасти ситуацию в столице. В частности, путем выделения резервных средств.

Мэр города Владимир Кличко предлагает киевлянам рассмотреть вариант временного переезда. Но не призывает к эвакуации.