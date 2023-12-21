Россия потратила 12 миллиардов долларов на авиацию из-за санкций

После начала полномасштабного вторжения Россия получила десятки санкций. В частности, ограничения касались и сектора гражданской авиации.

Какая ситуация с российской авиацией

Российское правительство утвердило выделение 12 миллиардов долларов для поддержки авиационного сектора. Эти средства должны использоваться на субсидии и кредиты в этой отрасли.

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Расходы на авиационный сектор в России уже превышают 547 миллиардов рублей. Это больше, чем во время кризиса пандемии COVID-19.

Владимир Путин заявил, что к 2030 году российские предприятия должны производить более 1000 самолетов. Как показывает практика, доверять словам президента России нельзя.

Согласно данным швейцарского поставщика авиационных данных ch-aviation, сейчас россияне в целом используют 991 самолет. Из них всего 405 – российского производства. Следует понимать, что для коммерческой авиации используются лишь некоторые из них.

Российские чиновники постановили, что в течение следующих лет акцент на авиаиндустрию будет значительным. Ввиду территориальных особенностей России, без авиации, некоторые районы страны останутся без поставки важных товаров.

Путин готовится к следующим выборам. По идее, он попытается совершить "показательные" действия, чтобы заверить россиян, что санкции не повлияли на российскую авиацию.

Как санкции повлияли на российскую авиацию

В результате санкций, ключевые запчасти для обслуживания авиационной техники в Россию не отправляются. В 2022 году мировые лидеры Airbus и Boeing не только оборвали поставки комплектующих, но и отказались содействовать работе российского "Аэрофлота".

С авиакомпаниями из России были разорваны более крупные контракты, некоторые международные организации отозвали свои самолеты с территории страны-агрессорки. Сейчас российские самолеты принимают только в некоторых странах, в частности, в Турции.