Российская экономика вышла на "предел роста зарплат". Ситуация ухудшается, поэтому наращивать заработные платы прежними темпами невозможно.

Что известно о состоянии российской экономики?

Об этом заявил Дмитрий Белоусов, заместитель генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогноза, а также брат министра обороны Андрея Белоусова, о чем пишет российское медиа "The Moscow Times".

По прогнозу ЦМАКП – в ближайшие три года реальные зарплаты (с учетом инфляции) будут расти чуть более чем на 1%.

В 2023 – 2024 годах реальные зарплаты выросли на 8,2% и 9,7%, но в этом году началось замедление,

– говорится в материале.

ЦМАКП ожидает по итогам года рост реальных зарплат примерно на 3,5% и прогнозирует замедление до 1,2 – 1,7% в 2026 – 2028 годах. В частности, ситуация в российской экономике становится хуже: рост замедляется;

прибыли компаний падают;

инвестиции перестали расти;

рентабельность в большинстве отраслей опустилась ниже ставок по кредитам и безрисковых способов вложения денег.

В целом по экономике у нас стагнация, даже стагфляция,

– сказал Андрей Белоусов.

Несмотря на прогнозы экспертов, ожидается вполне реальный риск рецессии, особенно в начале года.

Обратите внимание! Ситуация с зарплатами может быть разнородной, как и в экономике, военная часть которой растет, а гражданская - падает.

Напомним, что о движении российской экономики стремительно движется к рецессии уже писали в Службе внешней разведки. Этот факт уже признают приближенные к Кремлю аналитические структуры. При сохранении существующих тенденций, спад почти наверняка начнется к июлю 2026 года.

Вероятность рецессии растет и указывает на структурные проблемы:

падение деловой уверенности;

замедление экономической активности;

ослабление внутреннего спроса.

Консенсус российских аналитиков однозначный – в современных условиях жесткой монетарной политики экономика обречена на спад,

– рассказали в разведке.

Более того, индикатор выхода из рецессии в октябре 2025 года обвалился с 0,345 до 0,1. Это значение, существенно ниже порогового уровня 0,35. Оно прямо указывает на риск затяжной рецессии продолжительностью более года.

Важно! Даже гипотетическое завершение войны против Украины не станет "спасательным кругом".

Что еще известно о состоянии российской экономики?