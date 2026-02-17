Укр Рус
Экономика Новости экономики Рекордные дефициты и слабость экономики: России грозит рецессия
17 февраля, 20:12
3

Рекордные дефициты и слабость экономики: России грозит рецессия

Валерия Моргун
Основні тези
  • Совокупный дефицит бюджетов России в 2025 году достиг 8,291 триллиона рублей, что является рекордным показателем.
  • Несмотря на повышение налогов, экономика России остается слабой, а дефициты растут из-за больших расходов на военный сектор и недополучения нефтегазовых доходов.

По итогам 2025 года совокупный дефицит всех бюджетов России достиг исторического рекорда – 8,291 триллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные Минфина страны.

Что сейчас происходит с российской экономикой?

Если сравнивать с 2024 годом, то "дыра" консолидированного бюджета, увеличилась в 2,6 раза, или на 5,696 трлн рублей, о чем пишет российское медиа "The Moscow Times".

Доходы бюджетов всех уровней за год выросли на 6,5% – вдвое медленнее, чем расходы. Две трети итогового дефицита обеспечила федеральная казна: она завершила год с "дырой" 5,625 триллиона рублей, что в пять раз превысило первоначальный план.

Дефицит бюджетов регионов установил рекорд за два десятилетия доступной госстатистики – 1,5 триллиона рублей. И все эти дефициты выросли, несмотря на увеличение налоговой нагрузки – в прошлом году Минфин повысил налог на прибыль, ввел дифференцированную шкалу НДФЛ и планировал собрать более 3 триллионов рублей дополнительных доходов.

Но уже в этом году налоги пришлось повышать снова:

  • до 22% увеличен НДС;
  • запущена налоговая реформа для малого бизнеса;
  • а на очереди – технологический сбор;
  • налог на импорт с маркетплейсов;
  • экспортные пошлины на алмазы;
  • рост налога на добычу полезных ископаемых для металлургов.

Российская экономика вошла в зону смерти,
– пишет Александра Прокопенко, научный сотрудник Carnegie Russia Eurasia Centre в Берлине.

Она считает, что экономика держится на плаву за счет переброски ресурсов – финансовых и человеческих – в военный сектор. Но это разрушает ее долгосрочный потенциал.

Именно из-за слабости экономики бюджет не удается "залатать" за счет повышения налогов: в прошлом году ВВП вырос лишь на 1%, а прогнозы на текущий год – еще хуже. Ситуация в прошлом году, вероятнее всего, повторится и в этом: Минфин не сможет собрать запланированный объем налогов.

Бывший первый заместитель председателя Центробанка, профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин, считает, что Россия входит в 2026 год с повышенными налогами и высокой процентной ставкой, в результате чего может "произойти рецессия". Его цитирует российское пропагандистское СМИ "РБК".

Обратите внимание! К этому добавляется проблема недополучения нефтегазовых доходов из-за курса рубля и ограничения на экспорт нефти.

Что еще следует знать о проблемах в России?

  • Проблема в частности заключается в том, что год только начался, а российские регионы уже "в режиме аварийного выживания". Так в некоторых областях нет средств на выплату зарплат бюджетникам. И что будет дальше в регионах – никого не волнует.
  • В то же время дефицит бюджета заставляет отменять льготы и для российских военных. Например, в 2025 году "дыра" в бюджете Кузбасса, где как раз отменяют соцпомощь, превысила 25% доходов – 55,7 миллиарда рублей.