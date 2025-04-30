Ситуация становится все хуже: как тарифы Трампа повлияли на экономику России

Рост экономики России снизился с 5 до 0% к концу 2024 года. На это уменьшение повлияет целая совокупность факторов.

Почему ухудшается состояние российской экономики

Состояние российской экономики заметно ухудшается, в частности, из-за пошлин Трампа, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

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Обратите внимание! В начале апреля Центробанк России заявил, что в некоторых секторах рынка было ощутимым снижение объемов производства, это произошло, в том числе из-за резкого падения спроса.

Стоит заметить и то, что после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году экономисты предполагали сокращение ВВП России в год до 15%. Однако в реальности этот показатель изменился так:

в 2022 году ВВП упал всего на 1,4%;

в 2023 – 2024 годах ВВП России даже вырос.

Почему "затормозила" российская экономика:

произошла структурная трансформация, то есть Россия изменила свой вектор с Запада на Восток, к тому же российская экономика переориентировалась именно на войну;

уровень инфляции в России уже много месяцев больше целевого;

Данные указывают, что инфляция медленно уменьшается. Но снижение инфляции означает также и торможение экономики: люди меньше тратят и больше кладут деньги на депозиты. Высокие ставки дополнительно сдерживают инвестиции,

– указывает издание.

Напомним! В прошлом году Центробанк России оставил ключевую ставку на уровне 21%. Это самое высокое значение еще с 2000-х годов.

Стоит отметить и то, что значительно ухудшились внешние условия. В частности, речь идет о влиянии тарифов Трампа на стоимость нефти.

Трамп, возможно, настроен доброжелательно к Путину, но своей торговой войной он больно ударил его по зубам,

– отмечает The Economist.

Обратите внимание! Государственная казна России еще в марте почувствовала снижение поступлений налогов от нефти и газа на 17% (в годовом измерении).