Экономика медленно умирает: как война влияет на Россию

Экономика России оказалась в критическом состоянии. Рост процентных ставок и стоимости заимствований наносит серьезный удар по местным компаниям и сдерживает инвестиции.

В России заканчиваются средства

Напряжение внутри страны настолько сильное, что Путин начал оказывать давление на чиновников из-за отсутствия частных инвестиций, передает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Фонд национального благосостояния России стремительно истощается. Сейчас ликвидные активы фонда сократились до 38 миллиардов долларов, тогда как в начале 2022 года этот показатель составлял 100 миллиардов долларов.

Российские олигархи также выражают беспокойство. Глава "Роснефти" Игорь Сечин и алюминиевый магнат Олег Дерипаска критиковали высокие процентные ставки, которые усиливают финансовые трудности в стране.

Интересно! Ежегодная инфляция в России составляет 9,5%, хотя после вторжения в Украину этот показатель достигал 17,8%.

Российская экономика медленно умирает

Старший экономист Киевской школы экономики Бенджамин Гилгеншток описал состояние российской экономики как "медленную смерть". Он подчеркнул, что хотя Москва пока не столкнулась с критическим дефицитом средств, российские чиновники вынуждены прибегать к нестандартным решениям, чтобы удержать экономику на плаву.

Пока Москва контролирует курс рубля, у Путина будет хватать ресурсов, чтобы продолжать войну против Украины. Однако это будет иметь серьезные последствия для российской экономики.

В конце концов война оплачивается в рублях, поэтому у Путина не может закончиться денег. Просто чем дальше она продвигается, тем болезненнее становится финансирование. Но это не значит, что это невозможно,

– отмечает эксперт.

Кроме того, ситуацию в России осложняет растущее количество кредитов с субсидированными процентными ставками, что может еще больше усугубить проблему инфляции.