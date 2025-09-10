Свободных денег нет, нечем платить: один из крупнейших производителей серверов в России на грани краха
- Российский производитель электроники "ПК Аквариус" на грани банкротства из-за значительного кассового разрыва, что привело к 16 искам на сумму более 252 миллионов рублей.
- Несмотря на значительные доходы в 2024 году, компания столкнулась с проблемами из-за отсутствия плана развития и охлаждения экономики.
Российский производитель электроники "ПК Аквариус" за месяц получил 16 исков на сумму более 252 миллионов рублей Среди заявителей - поставщик печатных плат "Гран групп", дистрибьютор "Аксофт", контрактный сборщик "АЛТ мастер".
Какие проблемы наблюдаются на российском рынке электроники?
По данным источника, "Аквариус" перестал рассчитываться с контрагентами еще в январе 2025 года из-за значительного кассового разрыва, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
В самой компании сложности с выполнением платежных обязательств назвали временными и заявили о стремлении удовлетворить все юридически обоснованные требования в ближайшее время. Однако источник на рынке электроники рассказал, что проблемы у "Аквариус" наблюдаются уже давно: к ним привели отсутствие плана развития и достаточных управленческих навыков, а также охлаждение экономики.
Свободных денег нет, нечем платить по кругу: поставщикам, производителям, заказчикам. Вал заявлений будет расти, чтобы попытаться в суде решить проблему кризиса неплатежей,
– отметил собеседник издания.
Иски совпали со сменой состава владельцев "Аквариуса". В августе российские медиа писали, что 79% компании переходит к S8 Capital и ГК "МТ-интеграция".
Еще 21% остался у дочерней структуры "Сбера". При этом ранее у нее в залоге оказались основные юрлица компании - 70% "Ай кью холдинга" и 99,99% "Аквариус технологий".
Чем известен производитель в России?
"Аквариус" владеет производственными площадками в Шуе (Ивановская область) и Твери мощностью до 2,5 миллионов устройств в год, выпуская серверы, системы хранения данных, компьютеры, ноутбуки, планшеты и другую электронику под собственным брендом. К 2024 году "Аквариус" занимал пятую долю рынка оборудования, которое входит в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга и может участвовать в госзаказах.
Важно! В 2024 году выручка главного юрлица компании – АО "Группа Аквариус" – составляла 1 млрд рублей. Такой же была и прибыльность. У "Ай кью холдинга" эти показатели равнялись 4 миллиардам и 3,9 миллиардам рублей. В частности "Аквариус технологии" за 2024 год выручили 1,3 миллиарда рублей и получили 972 миллионов рублей прибыли.
Что сейчас происходит с экономикой России?
Уже сегодня курс российского рубля не соответствует реальному состоянию российской экономики. Это начинает бить по государственному бюджету.
Кроме того, в гражданских отраслях России сейчас наблюдается значительный минус, резко растет дефицит бюджета в стране. Из-за экономических проблем Москва может пойти на дальнейшую эскалацию и объявить новую волну мобилизации.