Российский производитель электроники "ПК Аквариус" за месяц получил 16 исков на сумму более 252 миллионов рублей Среди заявителей - поставщик печатных плат "Гран групп", дистрибьютор "Аксофт", контрактный сборщик "АЛТ мастер".

Какие проблемы наблюдаются на российском рынке электроники?

По данным источника, "Аквариус" перестал рассчитываться с контрагентами еще в январе 2025 года из-за значительного кассового разрыва, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

В самой компании сложности с выполнением платежных обязательств назвали временными и заявили о стремлении удовлетворить все юридически обоснованные требования в ближайшее время. Однако источник на рынке электроники рассказал, что проблемы у "Аквариус" наблюдаются уже давно: к ним привели отсутствие плана развития и достаточных управленческих навыков, а также охлаждение экономики.

Свободных денег нет, нечем платить по кругу: поставщикам, производителям, заказчикам. Вал заявлений будет расти, чтобы попытаться в суде решить проблему кризиса неплатежей,

– отметил собеседник издания.

Иски совпали со сменой состава владельцев "Аквариуса". В августе российские медиа писали, что 79% компании переходит к S8 Capital и ГК "МТ-интеграция".

Еще 21% остался у дочерней структуры "Сбера". При этом ранее у нее в залоге оказались основные юрлица компании - 70% "Ай кью холдинга" и 99,99% "Аквариус технологий".

Чем известен производитель в России? "Аквариус" владеет производственными площадками в Шуе (Ивановская область) и Твери мощностью до 2,5 миллионов устройств в год, выпуская серверы, системы хранения данных, компьютеры, ноутбуки, планшеты и другую электронику под собственным брендом. К 2024 году "Аквариус" занимал пятую долю рынка оборудования, которое входит в реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга и может участвовать в госзаказах.

Важно! В 2024 году выручка главного юрлица компании – АО "Группа Аквариус" – составляла 1 млрд рублей. Такой же была и прибыльность. У "Ай кью холдинга" эти показатели равнялись 4 миллиардам и 3,9 миллиардам рублей. В частности "Аквариус технологии" за 2024 год выручили 1,3 миллиарда рублей и получили 972 миллионов рублей прибыли.

