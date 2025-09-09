Что происходит с российским агросектором?

В частности действующая осенняя посевная кампания под урожай 2026 года также будет проходить в непростых условиях из-за низкого запаса влаги в почве, передает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Однако аграрии заявили о планах сохранения структуры севооборота и посевных площадей на уровне прошлого года. Чтобы противостоять последствиям засухи, аграрии переходят на новые технологии, засухоустойчивые семена.

Но к погодным испытаниям добавляются возросшие расходы на посевной материал, топливо и удобрения. По разным оценкам, рост составляет 15-20%.

Согласно информации, расходы на зимнюю посевную кампанию в 2025 году выросли на всех основных направлениях по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом стоимость горюче-смазочных материалов выросла на 10-15%, цены на удобрения (в зависимости от вида) – на 20%.

На 13-13% выросла стоимость:

семян; на содержание отечественной техники; трудозатраты.

В среднем общий рост себестоимости посевной можно оценить на уровне не менее 15%.

Более того, физических объемов дизельного топлива не хватает. А то, что есть в наличии – распродают по спекулятивным ценам.

Выросли и цены на запчасти на сельхозтехнику. Сейчас их продают дороже в 2-3 раза.

Обратите внимание! В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Дагестана сообщили, что в результате повышения цен на топливо, оплаты на привлеченные трудовые ресурсы и другие расходы ожидается увеличение расходов на 15-20% на проведение осенней посевной кампании.

Что сейчас происходит в России?