Российская криптобиржа обслуживает преступные группировки и террористов, связанных с ХАМАС, – WSJ

Даже, несмотря на санкции США, российская криптобиржа Garantex перемещает деньги для преступных группировок и богатых россиян. Кстати, среди клиентов и террористическая группа, связанная с ХАМАС, боевики которого атаковали Израиль.

В 2022 году США наложили санкции на московскую криптобиржу, чтобы помешать россиянам избежать финансовой блокады, введенной после полномасштабного вторжения в Украину. Впрочем, по данным торгов и людей, знакомых с фирмой, Garantex стала основным каналом, по которому граждане страны-агрессора перемещают средства в Россию и вывозят их из страны.

Кстати говоря В нападении ХАМАС на Израиль отчетливо виден российский след: неопровержимые доказательства от Буданова

Террористы, связанные с ХАМАС, получили миллионы долларов через российскую криптобиржу

По словам властей США, Garantex является средством для отмывания доходов российских киберпреступников.

Растущая роль Garantex как глобального канала для незаконных средств была подчеркнута в этом месяце доказательствами того, что палестинские боевики частично финансировали свои операции через криптовалюту накануне атак в Израиле 7 октября,

– говорится в сообщении.

В общем, цифровые кошельки, контролируемые палестинским исламским джихадом, присоединившимся к атакам ХАМАС, получили через криптобиржу часть в 93 миллиона долларов.

Кроме того, в России Garantex используют для перевода рублей в другие валюты. Так, клиенты вносят рубли наличкой в офисах биржи, чтобы получить криптовалюту, преимущественно в форме стейблкоинов. Далее их можно вывести в качестве традиционной валюты за границу из сети местных партнеров.

Любопытно! По данным поставщика криптоданных Coinpaprika, в июле транзакции клиентов на Garantex составили около 865 миллионов долларов. Это втрое превышает ту сумму, которую обрабатывала криптобиржа, когда попала в санкционный список.

Garantex была запущена в 2019 году. Она является популярной криптовалютной биржей в России для торговли рублями.