Кризис в российской медицине: зарплаты падают, а количество переработок растет
- В России наблюдается дефицит врачей первичного звена и сотрудников скорой помощи, в частности из-за низких зарплат и массовых переработок.
- Количество врачей сократилось до 549 тысяч в 2023 году, а более двух третей врачей работают более чем на одну ставку, что превышает установленные нормы нагрузки.
В России растет дефицит врачей первичного звена, а также сотрудников скорой помощи и среднего медицинского персонала. В частности профсоюзы фиксируют не только массовые переработки, но еще и низкие зарплаты.
Что известно о медицинской сфере в России?
В частности количество врачей сократилось с более 600 тысяч в 2 000 году до 549 тысяч в 2023-м, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
Только 63 % из них непосредственно работают с пациентами,
– уточнили в разведке.
В частности, в 2024 году в государственных и муниципальных учреждениях насчитывалось 1,18 миллиона работников. Это на 16 % меньше, чем в 2000 году.
Кроме того, реальные зарплаты за последнее десятилетие не выросли, а в 40 регионах – даже снизились. Это приводит к высокой текучести кадров. Причем как в государственном, так и в частном секторах.
Более двух третей врачей работает более чем на одну ставку. Например, участковый терапевт обслуживает в среднем 2,8 тыс. пациентов. Хотя норма 1,7 тысячи.
То есть на 65% больше установленной нагрузки,
– объяснили в сообщении.
К тому же в скорой помощи один врач приходится на 16 тысяч человек вместо 9,5 тысяч. Особенно острая нехватка кадров наблюдается в первичном звене, а также в отраслях:
- стоматологии;
- урологии;
- гастроэнтерологии.
Около 80 % бригад скорой – фельдшерские, которые способны оказывать только первую помощь. В то же время врачебных команд не хватает.
Важно! От стандарта "одна бригада на 10 тысяч населения и 20-минутная доступность" система фактически отказалась.
Что еще известно о сфере медицины в России?
В 2026 году Россия планирует потратить 98,16 миллиардов рублей из бюджета на протезы для лиц с инвалидностью. Об этом сообщил Янис Клюге, научный сотрудник Немецкого института проблем международной безопасности.
В частности в 2025 году закупки увеличились до 75,4 миллиарда рублей.
Обратите внимание! Со времен начала полномасштабного вторжения в Украину они выросли в три раза.
В каких еще отраслях наблюдаются проблемы?
- В России снизилось производство авто. Показатели упали до цифр 2022 года, когда Кремль начал полномасштабную войну против Украины.
- Также "страдает" российская логистика. В частности из-за международной изоляции. Беларусь предлагает Москве помощь, но не сможет решить все проблемы страны-союзницы.
- Также происходит упадок в "сильных" отраслях экономики России. Крупные компании тоже теряют свои доходы.