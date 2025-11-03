В России растет дефицит врачей первичного звена, а также сотрудников скорой помощи и среднего медицинского персонала. В частности профсоюзы фиксируют не только массовые переработки, но еще и низкие зарплаты.

Что известно о медицинской сфере в России?

В частности количество врачей сократилось с более 600 тысяч в 2 000 году до 549 тысяч в 2023-м, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Только 63 % из них непосредственно работают с пациентами,

– уточнили в разведке.

В частности, в 2024 году в государственных и муниципальных учреждениях насчитывалось 1,18 миллиона работников. Это на 16 % меньше, чем в 2000 году.

Кроме того, реальные зарплаты за последнее десятилетие не выросли, а в 40 регионах – даже снизились. Это приводит к высокой текучести кадров. Причем как в государственном, так и в частном секторах.

Более двух третей врачей работает более чем на одну ставку. Например, участковый терапевт обслуживает в среднем 2,8 тыс. пациентов. Хотя норма 1,7 тысячи.

То есть на 65% больше установленной нагрузки,

– объяснили в сообщении.

К тому же в скорой помощи один врач приходится на 16 тысяч человек вместо 9,5 тысяч. Особенно острая нехватка кадров наблюдается в первичном звене, а также в отраслях:

стоматологии; урологии; гастроэнтерологии.

Около 80 % бригад скорой – фельдшерские, которые способны оказывать только первую помощь. В то же время врачебных команд не хватает.

Важно! От стандарта "одна бригада на 10 тысяч населения и 20-минутная доступность" система фактически отказалась.

Что еще известно о сфере медицины в России?

В 2026 году Россия планирует потратить 98,16 миллиардов рублей из бюджета на протезы для лиц с инвалидностью. Об этом сообщил Янис Клюге, научный сотрудник Немецкого института проблем международной безопасности.

В частности в 2025 году закупки увеличились до 75,4 миллиарда рублей.

Обратите внимание! Со времен начала полномасштабного вторжения в Украину они выросли в три раза.

В каких еще отраслях наблюдаются проблемы?