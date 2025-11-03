Що відомо про медичну сферу у Росії?

Зокрема кількість лікарів скоротилася з понад 600 тисяч у 2 000 році до 549 тисяч у 2023-му, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Лише 63 % із них безпосередньо працюють із пацієнтами,

– уточнили у розвідці.

Зокрема у 2024 році в державних і муніципальних закладах нараховувалося 1,18 мільйона працівників. Це на 16 % менше, ніж у 2000 році.

Крім того, реальні зарплати за останнє десятиліття не зросли, а в 40 регіонах – навіть знизилися. Це призводить до високої плинності кадрів. При чому як у державному, так і в приватному секторах.

Понад дві третини лікарів працює більше ніж на одну ставку. Наприклад, дільничний терапевт обслуговує в середньому 2,8 тис. пацієнтів. Хоча норма 1,7 тисячі.

Тобто на 65 % більше від установленого навантаження,

– пояснили у повідомленні.

До того ж у швидкій допомозі один лікар припадає на 16 тисяч осіб замість 9,5 тисяч. Особливо гостра нестача кадрів спостерігається в первинній ланці, а також у галузях:

стоматології; урології; гастроентерології.

Близько 80 % бригад швидкої – фельдшерські, які здатні надавати тільки першу допомогу. Водночас лікарських команд бракує.

Важливо! Від стандарту "одна бригада на 10 тисяч населення і 20-хвилинна доступність" система фактично відмовилася.

Що ще відомо про сферу медицини у Росії?

У 2026 році Росія планує витратити 98,16 мільярда рублів з бюджету на протези для осіб з інвалідністю. Про це повідомив Яніс Клюге, науковий співробітник Німецького інституту проблем міжнародної безпеки.

Зокрема у 2025 році закупівлі збільшилися до 75,4 мільярда рублів.

Зверніть увагу! З часів початку повномасштабного вторгнення в Україну вони зросли у три рази.

У яких ще галузях спостерігаються проблеми?