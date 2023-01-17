Индия в 33 раза увеличила импорт российской нефти, – Bloomberg

В прошлом месяце Индия купила рекордное количество российской нефти. Импорт составил в 33 раза больше, чем в 2021 году.

Третий по величине импортер нефти

По информации от Vortexa Ltd, Индия стала третьей по величине импортером сырой российской нефти в декабре 2022 года – в среднем 1,2 миллиона баррелей в день. Это на 29% больше, чем в ноябре.

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Теперь страна-агрессорка является крупнейшим источником нефти в Индию после того, как несколько месяцев назад обогнала Ирак и Саудовскую Аравию.

Индия воспользовалась возможностью закупки дешевой нефти, когда многие другие страны отказались от нее после российского вторжения в Украину.

Какие причины резкого роста закупок

Резкий рост, вероятно, результат углубления санкций со стороны G7 и Евросоюза, включая ограничение цены в 60 долларов за баррель.

Россия, вероятно, предлагала свою нефть с привлекательной скидкой индийским нефтепереработчикам, опередившим Китай как крупнейшего импортера российской нефти.

– сказала Серена Хуанг, ведущий аналитик Vortexa из Азии.

Помимо Urals, Индия увеличила импорт других российских марок, таких как Arco, Sakhalin и Varandey.

Единственный минус в том, что Индия, удовлетворяя более 85% своего спроса на нефть путём импорта, становится уязвимой к нестабильности цен. Государственные нефтеперерабатывающие предприятия, которым индийское правительство не позволяло повышать цены на дизельное топливо и бензин с мая, все больше предпочитают более дешевый российский импорт.

Какова цена российской нефти в январе

По данным независимого ценового агентства Argus, в январе российская марка нефти Urals торговалась на уровне около 38 долларов за баррель.

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ЕС и страны G7 ввели ограничение на цену нефти в 60 долларов за баррель.

К слову, Urals 6 января продавалась по 37,80 доллара за баррель в порту Приморск. При этом в тот же день мировой стандарт Brent стоил 78,57 доллара за баррель.