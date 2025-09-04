Москва заключила дополнительное соглашение на поставку нефти в Китай. Компания "Роснефть", которая является крупнейшим российским производителем "черного золота", будет качать нефть через Казахстан.

Какое соглашение подписали Россия и Китай?

Новое соглашение предусматривает поставки до 2,5 миллиона тонн нефти из России в Китай ежегодно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Было подписано соглашение "Роснефти" с китайскими партнерами о дополнительной поставке 2,5 миллиона тонн через Казахстан,

– отметил министр энергетики России Сергей Цивилев.

Также глава российского Минэнерго напомнил, что Москва достигла договоренностей с Пекином об увеличении поставок газа.

Россия углубила торговые и политические связи с Китаем после разрыва отношений с Западом из-за войны против Украины. За последние несколько лет Китай и Индия стали крупнейшими покупателями российской нефти,

– отмечает издание.

В частности, в мае росСМИ сообщали, что Китай выступил с предложением об увеличении транзита нефти через Казахстан.

В то же время Москва, со своей стороны, проводила переговоры с Казахстаном, чтобы нарастить поставки в Китай.

Всего в прошлом году этим путем Россия поставила Китаю 10,2 миллиона тонн нефти, что составило примерно 204 000 баррелей в сутки.

Как происходит транзит нефти через Казахстан? Казахстанскую нефть Пекину поставляет совместное предприятие Казахстана и Китая - ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод". Оно же занимается и транзитом российской нефти. Учредителями компании являются АО "КазТрансОйл" и China National Oil and Gas Exploration and Development Corporation (CNODC), каждый с долей в 50%.

Предприятие поставляет нефть по магистральным трубопроводам Кенкияк - Кумколь и Атасу - Алашанькоу, которые соединяют западноказахстанские месторождения с Китаем. Именно по маршруту Атасу - Алашанькоу прокачивается и российская нефть.

Что известно о поставках российской нефти Китаю?