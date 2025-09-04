Нефть в обход Запада: Россия договорилась о новых поставках Китаю
- Россия заключила соглашение с Китаем о дополнительных поставках 2,5 миллиона тонн нефти через Казахстан ежегодно.
Поставки нефти осуществляются совместным предприятием Казахстана и Китая через трубопроводы Кенкияк - Кумколь и Атасу - Алашанькоу.
Москва заключила дополнительное соглашение на поставку нефти в Китай. Компания "Роснефть", которая является крупнейшим российским производителем "черного золота", будет качать нефть через Казахстан.
Какое соглашение подписали Россия и Китай?
Новое соглашение предусматривает поставки до 2,5 миллиона тонн нефти из России в Китай ежегодно, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Было подписано соглашение "Роснефти" с китайскими партнерами о дополнительной поставке 2,5 миллиона тонн через Казахстан,
– отметил министр энергетики России Сергей Цивилев.
Также глава российского Минэнерго напомнил, что Москва достигла договоренностей с Пекином об увеличении поставок газа.
Россия углубила торговые и политические связи с Китаем после разрыва отношений с Западом из-за войны против Украины. За последние несколько лет Китай и Индия стали крупнейшими покупателями российской нефти,
– отмечает издание.
В частности, в мае росСМИ сообщали, что Китай выступил с предложением об увеличении транзита нефти через Казахстан.
В то же время Москва, со своей стороны, проводила переговоры с Казахстаном, чтобы нарастить поставки в Китай.
Всего в прошлом году этим путем Россия поставила Китаю 10,2 миллиона тонн нефти, что составило примерно 204 000 баррелей в сутки.
Как происходит транзит нефти через Казахстан?
Казахстанскую нефть Пекину поставляет совместное предприятие Казахстана и Китая - ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод". Оно же занимается и транзитом российской нефти. Учредителями компании являются АО "КазТрансОйл" и China National Oil and Gas Exploration and Development Corporation (CNODC), каждый с долей в 50%.
Предприятие поставляет нефть по магистральным трубопроводам Кенкияк - Кумколь и Атасу - Алашанькоу, которые соединяют западноказахстанские месторождения с Китаем. Именно по маршруту Атасу - Алашанькоу прокачивается и российская нефть.
Что известно о поставках российской нефти Китаю?
Китай остается одним из крупнейших покупателей российской нефти вместе с Индией и Турцией. В 2025 году Пекин покупает рекордные объемы нефти из России, стремясь увеличить свои запасы.
Чтобы обойти западные санкции, Китай использует теневые схемы для закупки российской нефти. Как показали расследования, была создана целая сеть брокеров и судовладельцев, которые через оффшорные компании транспортируют миллионы баррелей нефти Москвы в Китай.
После того как США ввели дополнительные тарифы против Индии за покупку российской нефти Китай еще увеличил импорт "черного золота" из России Если раньше китайские нефтяные компании в основном покупали нефть марки ESPO, то в августе 2025 нарастили закупки бренда Urals, воспользовавшись скидками на партии, от которых отказалась Индия.