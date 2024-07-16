Как Греция сдерживает перевозку российской нефти

Греция приняла решение продолжить военно-морские учения. Из-за этого транспортировка российской нефти не может происходить в штатном режиме.

Что сделала Греция

Учения Военно-морских сил Греции, которые проходили в Лаконийском заливе, должны были завершиться еще в понедельник. Однако их продлили еще на 2 месяца.

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Правительство Греции объяснил, что причиной такого решения стало желание остановить перевалку российской нефти. Поскольку эта процедура происходит на бортах устаревших судов, по мнению греков, это угрожает безопасности моря.

Сейчас корабли с российской нефтью вынуждены искать другие пути. Из-за решения Греции им пришлось заходить в воды других стран. Теперь их перевалки в большинстве осуществляются у берегов Египта, Западной Африки или Мальты.

До этого указанные учения уже продолжали несколько раз. В момент вступления в силу запрета – с 4 мая перевалок с судна на судно в районе проведения учений, не было зафиксировано.