США сделали подарочек Путину: как Кремль теперь может заработать миллиарды долларов

Кремль может получить огромные средства на фоне боевых действий на Ближнем Востоке. Причиной такого заработка является решение США ослабить санкции против российской нефти.

Сколько Кремль сможет заработать на нефти?

Москва может обогатиться на сумму до 10 миллиардов долларов, о чем сообщил Владислав Власюк – уполномоченный президента по санкционной политике.

Читайте также Нефть подешевеет: стало известно, когда это произойдет

Речь идет об около 100 миллионах баррелей такой нефти. Можете посчитать, сколько она стоит, – до 10 миллиардов долларов. Это то, что теоретически Россия заработает,

– сказал Владислав Власюк.

Он добавил, что цена на нефть, вероятно, будет снижаться. Но на самом деле было бы ошибочно считать, что эта нефть в принципе "никуда бы не доехала без этого вайвера" – какая-то ее часть все равно была бы продана.

В то же время он добавил, что Киев "понимает логику действий" Вашингтона. Действия США сейчас направлены на то, чтобы преодолеть последствия кризиса в Ормузском проливе.

А Украина поддерживает решение, которое поможет избежать дефицита на рынках, в частности будет способствовать низким ценам на нефть. Это в интересах Киева, ведь это прямо влияет на доходы России.

С другой стороны, не сильно нравится сама концепция ослабления любых санкций против России, и я не уверен, что это оптимальное решение в этой ситуации. Это же не влияет на первопричину – действия непосредственно в Ормузском проливе,

– пояснил Владислав Власюк.

Он также предупредил о риске: если кризис в Персидском заливе затянется, то это будет прямо влиять на стабильность и эффективность санкций против российских энергоносителей. Но если ситуация будет "ограничена в пространстве и времени", то в целом это экономику России "не спасет".

Обратите внимание! Россия уже получила около 1,3 – 1,9 миллиарда долларов сверхприбыли от налогов на экспорт российской нефти после закрытия Ормузского пролива. До конца марта страна может получить дополнительные доходы – в размере 3,3 – 4,9 миллиарда долларов. Такие цифры называет FT.

