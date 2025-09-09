Индия получила самые высокие в мире тарифы на импорт в США, в значительной степени из-за закупки российской нефти. Как показывают подсчеты Института энергетики, Вашингтон не зря давит на Нью-Дели, ведь индийские компании покупают больше всего нефти именно в России.

Сколько Россия поставляет нефти в Индию?

В 2024 году поставки российской нефти в Индию превысили 1,7 миллиона баррелей в день. Это позволило стране войти в тройку лидеров по импорту "черного золота" Москвы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Visual Capitalist.

Около трети от всех поставок российской нефти закупает крупнейший по капитализации на рынке конгломерат Индии – компания Reliance Industries.

По данным Института энергетики, пятерку крупнейших поставщиков сырой нефти в Индию в прошлом году составили:

Россия – 1 754 тысячи баррелей в день;

Ирак – 1 005 тысячи баррелей в день;

Саудовская Аравия – 622 тысячи баррелей в день;

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) – 435 тысячи баррелей в день;

и США – 158 тысяч баррелей в день.

Кто крупнейшие поставщики нефти в Индию / Visual Capitalist

Как видим, Россия значительно обогнала по объемам импорта всех других поставщиков нефти.

Из Ирака Индия закупает около 30% от всех нефтяных поставок, только Китай покупает больше.

В то же время импорт американской нефти в 2024 году составил всего 158 тысяч баррелей в сутки, то есть менее чем десятую часть от общего импорта.

После вторжения России в Украину импорт российской нефти Индией резко вырос, что усилило напряженность в отношениях с США,

– отмечает издание.

Это привело к введению Вашингтоном разрушительных тарифов, после чего крупные НПЗ Индии заявили, что приобретут большие партии нефти в США, чтобы сократить торговый дисбаланс между странами.