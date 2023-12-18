Турция экономит миллиарды долларов на импорте российской нефти

С начала полномасштабного вторжения Турция стала одним из крупнейших импортеров российских энергоносителей в Западном полушарии. Турция и турецкие компании сэкономили около 2 миллиардов долларов на счетах за электроэнергию в 2023 году благодаря увеличению импорта российской нефти и продуктов переработки со скидкой.

Импорт российской нефти

Экономить средства Турции позволяет территориальная близость к стране-агрессору. Для сравнения, Китай и Индия импортировали из России большие объемы, чем Турция, однако близость Анкары к российским портам означает, что она экономит больше, чем другие покупатели, благодаря более дешевым перевозкам.

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Согласно данным LSEG и расчетам Reuters, в ноябре 2023 года поставки российской сырой нефти сорта Urals в Турцию выросли до 400 тысяч баррелей в день, что составляет около 14% общего экспорта нефти морским транспортом в прошлом месяце.

И турецкая, и российская стороны отказываются любым способом комментировать ситуацию. Ожидается, что поставки в Турцию увеличатся в ближайшие месяцы. Это может быть связано с соглашением, которое частный российский производитель нефти "ЛУКойл" подписал с азербайджанской компанией SOCAR.

В соглашении идет речь о переработке до 200 000 баррелей нефти в день на турецком нефтеперерабатывающем заводе STAR Socar, сообщили торговые источники.

На нефтью единой

Кроме роста поставок нефти, в январе-ноябре 2023 года импорт Турцией российского дизельного топлива, мазута, реактивного и морского топлива подскочил на 200% до примерно 0,29 миллиона баррелей в день.

! В январе-ноябре Россия поставила в Турцию 13 миллионов тонн дистиллятов, включая 8,6 миллиона тонн дизельного горючего со сверхнизким содержанием серы.

Согласно данным трейдеров, Турция в этом году платила на 25 – 150 долларов меньше за тонну российского дизельного горючего по сравнению с ценами на аналогичные марки в Средиземноморье. Для сырой нефти были скидки в пределах 5 – 20 долларов за баррель. Удешевление импорта энергоресурсов помогло Турции сократить торговый дефицит и снизить давление на ее валюту, которая в этом году девальвировала на 30%.

Сторонники Украины обвинили Турцию в том, что она эффективно помогает России направлять свою продукцию в Европу в обход санкций. Страна отвергает обвинения и заявляет, что экспортирует топливо, переработанное из разных типов сырой нефти.