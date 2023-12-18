Імпорт російської нафти

Заощаджувати кошти Туреччині дозволяє територіальна близькість до країни-агресора. Для порівняння, Китай та Індія імпортували з Росії більші обсяги, ніж Туреччина, однак близькість Анкари до російських портів означає, що вона економить більше, ніж інші покупці, завдяки дешевшим перевезенням.

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Згідно з даними LSEG і розрахунками Reuters, у листопаді 2023 року поставки російської сирої нафти сорту Urals до Туреччини зросли до 400 тисяч барелів на день, що становить близько 14% від загального експорту нафти морським транспортом минулого місяця.

І турецька, і російська сторони відмовляються в будь-який спосіб коментувати ситуацію. Очікується, що поставки до Туреччини зростуть у найближчі місяці. Це може бути пов'язано з угодою, яку приватний російський виробник нафти "Лукойл" підписав з азербайджанською компанією SOCAR.

В угоді йдеться про перероблювання до 200 000 барелів нафти на день на турецькому нафтопереробному заводі STAR Socar, повідомили торгові джерела.

На нафтою єдиною

Окрім зростання поставок нафти, у січні-листопаді 2023 року імпорт Туреччиною російського дизельного палива, мазуту, реактивного та морського палива підскочив на 200%, до приблизно 0,29 мільйона барелів на день.

Зауважте! В січні-листопаді Росія поставила до Туреччини 13 мільйонів тонн дистилятів, включаючи 8,6 мільйона тонн дизельного пального з наднизьким вмістом сірки.

Згідно з даними трейдерів, Туреччина цього року платила на 25-150 доларів менше за тонну російського дизельного пального порівняно з цінами на аналогічні марки в Середземномор’ї. Для сирої нафти були знижки в межах 5-20 доларів за барель. Здешевлення імпорту енергоресурсів допомогло Туреччині скоротити торговельний дефіцит і зменшити тиск на її валюту, яка цього року девальвувала на 30%.

Прихильники України звинуватили Туреччину в тому, що вона ефективно допомагає Росії направляти свою продукцію до Європи в обхід санкцій. Країна відкидає звинувачення та заявляє, що експортує паливо, перероблене з різних типів сирої нафти.