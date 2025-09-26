В России каждая пятидесятая автозаправочная станция прекратила продавать бензин. В частности, в течение двух месяцев количество АЗС сократилось на 360 объектов, или на 2,6 %.

Что известно о российских АЗС?

Больше всего пострадали независимые заправки, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Именно их количество уменьшилось на 4,1 %. В то же время по автозаправочным станциям, принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям, падение составило лишь 0,8 %.

Некоторые сети, продолжающих работать в условиях локального дефицита топлива, вынуждены были ввести ограничения на отпуск бензина в 10–20 литров на посетителя или временно продавать только дизель,

– говорится в сообщении.

Наибольшие трудности фиксируются в Южном федеральном округе. Там прекратили торговлю топливом более 220 заправок, или 14,2 % их общего количества в регионе.

Заметьте! В Ростовской области, Марий Эл и Еврейской автономной области количество заправок уменьшилось на 12–14 %.

Топливный кризис дошел и до:

Москвы; Московской области; Ленинградской области.

В российской столице "Лукойл" на отдельных заправках запретил продавать бензин в канистрах. Об ограничениях на АЗС сообщили также представители бизнеса в Московской и Ленинградской областях.

Наиболее острая ситуация наблюдается во временно оккупированном Крыму и Севастополе, где около половины автозаправочных станций прекратили продажу бензина. Глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов попросил у жителей "набраться терпения" и объяснил дефицит "объективными причинами", "из-за снижения объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России".

Обратите внимание! В разведке отметили, что дефицит топлива в стране будет углубляться, ведь большинство нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз сконцентрированы в западной части России.

Что еще известно о российском кризисе горючего?

По всей территории России растет стоимость нефтепродуктов. В частности не следует забывать и о дефиците топлива, который охватил даже оккупированные территории. Об этом сообщает Служба внешней разведки.

В краткосрочной перспективе ситуация приведет к таким последствиям:

ухудшение социально-экономической ситуации; росту зависимости от импорта топлива из Беларуси, Казахстана и Китая; дополнительным рискам в логистике, прежде всего для нужд оккупационной армии.

Напомним! Сейчас кризис охватил уже более 20 регионов.

Что еще известно о дефиците в России?