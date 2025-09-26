Кризис углубляется: российские АЗС массово закрываются
- В России количество АЗС сократилось на 360 объектов, больше всего пострадали независимые заправки.
- Самая острая ситуация с дефицитом топлива наблюдается в Крыму и Севастополе.
В России каждая пятидесятая автозаправочная станция прекратила продавать бензин. В частности, в течение двух месяцев количество АЗС сократилось на 360 объектов, или на 2,6 %.
Что известно о российских АЗС?
Больше всего пострадали независимые заправки, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Читайте также Легче не станет: Кремль продолжает запрет на вывоз бензина
Именно их количество уменьшилось на 4,1 %. В то же время по автозаправочным станциям, принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям, падение составило лишь 0,8 %.
Некоторые сети, продолжающих работать в условиях локального дефицита топлива, вынуждены были ввести ограничения на отпуск бензина в 10–20 литров на посетителя или временно продавать только дизель,
– говорится в сообщении.
Наибольшие трудности фиксируются в Южном федеральном округе. Там прекратили торговлю топливом более 220 заправок, или 14,2 % их общего количества в регионе.
Заметьте! В Ростовской области, Марий Эл и Еврейской автономной области количество заправок уменьшилось на 12–14 %.
Топливный кризис дошел и до:
- Москвы;
- Московской области;
- Ленинградской области.
В российской столице "Лукойл" на отдельных заправках запретил продавать бензин в канистрах. Об ограничениях на АЗС сообщили также представители бизнеса в Московской и Ленинградской областях.
Наиболее острая ситуация наблюдается во временно оккупированном Крыму и Севастополе, где около половины автозаправочных станций прекратили продажу бензина. Глава оккупационной администрации полуострова Сергей Аксенов попросил у жителей "набраться терпения" и объяснил дефицит "объективными причинами", "из-за снижения объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России".
Обратите внимание! В разведке отметили, что дефицит топлива в стране будет углубляться, ведь большинство нефтеперерабатывающих заводов и нефтебаз сконцентрированы в западной части России.
Что еще известно о российском кризисе горючего?
По всей территории России растет стоимость нефтепродуктов. В частности не следует забывать и о дефиците топлива, который охватил даже оккупированные территории. Об этом сообщает Служба внешней разведки.
В краткосрочной перспективе ситуация приведет к таким последствиям:
- ухудшение социально-экономической ситуации;
- росту зависимости от импорта топлива из Беларуси, Казахстана и Китая;
- дополнительным рискам в логистике, прежде всего для нужд оккупационной армии.
Напомним! Сейчас кризис охватил уже более 20 регионов.
Что еще известно о дефиците в России?
Продажи бензина в стране-агрессоре упали до двухлетнего минимума. Причиной этого являются удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. Также не следует забывать и о повышенном сезонном спросе со стороны российских сельхозпроизводителей в разгар уборочной кампании, которая приходится на сентябрь и октябрь.
Украинские удары дронами также могут парализовать до 30% российских НПЗ. Они не смогут работать еще минимум полгода.