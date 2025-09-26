Криза поглиблюється: російські АЗС масово закриваються
- У Росії кількість АЗС скоротилася на 360 об'єктів, найбільше постраждали незалежні заправки.
- Найгостріша ситуація з дефіцитом пального спостерігається у Криму та Севастополі.
У Росії кожна п'ятдесята автозаправна станція припинила продавати бензин. Зокрема впродовж двох місяців кількість АЗС скоротилася на 360 об’єктів, або на 2,6 %.
Що відомо про російські АЗС?
Найбільше постраждали незалежні заправки, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Саме їхня кількість зменшилася на 4,1 %. Водночас щодо автозаправних станцій, які належать вертикально інтегрованим нафтовим компаніям, падіння становило лише 0,8 %.
Деякі мережі, що продовжують працювати в умовах локального дефіциту палива, змушені були ввести обмеження на відпускання бензину в 10–20 літрів на відвідувача або тимчасово продавати лише дизель,
– йдеться у повідомленні.
Найбільші труднощі фіксуються у Південному федеральному окрузі. Там припинили торгівлю паливом понад 220 заправок, або 14,2 % їх загальної кількості у регіоні.
Зауважте! У Ростовській області, Марій Ел та Єврейській автономній області кількість заправок зменшилася на 12–14 %.
Паливна криза дійшла і до:
- Москви;
- Московської області;
- Ленінградської області.
У російській столиці "Лукойл" на окремих заправках заборонив продавати бензин у каністрах. Про обмеження на АЗС повідомили також представники бізнесу в Московській та Ленінградській областях.
Найгостріша ситуація спостерігається у тимчасово окупованому Криму та Севастополі, де близько половини автозаправних станцій припинили продаж бензину. Очільник окупаційної адміністрації півострова Сергій Аксьонов попросив у жителів "набратися терпіння" та пояснив дефіцит "об'єктивними причинами", "через зниження обсягів виробництва на нафтопереробних заводах Росії".
Зверніть увагу! У розвідці зазначили, що дефіцит пального в країні поглиблюватиметься, адже більшість нафтопереробних заводів і нафтобаз сконцентровані в західній частині Росії.
Що ще відомо про російську кризу пального?
По всій території Росії зростає вартість нафтопродуктів. Зокрема не слід забувати й про дефіцит пального, який охопив навіть окуповані території. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки.
У короткостроковій перспективі ситуація призведе до таких наслідків:
- погіршення соціально-економічної ситуації;
- зростання залежності від імпорту палива з Білорусі, Казахстану й Китаю;
- додаткових ризиків у логістиці, передусім для потреб окупаційної армії.
Нагадаємо! Наразі криза охопила вже понад 20 регіонів.
Що ще відомо про дефіцит у Росії?
Продажі бензину у країні-агресорці впали до дворічного мінімуму. Причиною цього є удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах. Також не слід забувати й про підвищений сезонний попит з боку російських сільгоспвиробників у розпал збиральної кампанії, яка припадає на вересень і жовтень.
Українські удари дронами також можуть паралізувати до 30% російських НПЗ. Вони не зможуть працювати ще мінімум пів року.